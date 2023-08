Lage, sobre el aplazamiento de primarias en el PSdeG: "Estamos centrados en mejorar la vida de los ciudadanos"

El secretario de Organización del PSdeG, José Manuel Lage Tuñas, ha restado importancia al aplazamiento, por orden de Ferraz, del proceso de primarias en el seno del partido en Galicia para elegir candidato a la Xunta hasta la celebración de la sesión de investidura y la eventual formación de Gobierno. "El PSOE ahora mismo está centrado en el desarrollo de políticas que permitan mejorar la calidad de vida de los ciudadanos", ha señalado, a preguntas de los periodistas, y ante una cita que estaba prevista para el domingo 17 de septiembre y con el lucense José Ramón Gómez Besteiro como la persona que suena con más fuerza para postularse como aspirante. Lage no ha concretado una posible nueva fecha para las primarias, al ser cuestionado por ello, y ha recalcado que ahora la "atención" se centra en el proceso de investidura en España. "Esperamos que lo antes posible haya un gobierno y que esté presidido por Sánchez", ha apostillado. Por otra parte, ha remarcado la presencia de los socialistas al frente del gobierno en "cien ayuntamientos", así como en dos diputaciones provinciales. "Para responder a las necesidades que tienen los gallegos y gallegas", ha añadido al incidir en que el PSOE está "centrado" en esto y que esa es su "hoja de ruta". FEIJÓO Por otra parte, sobre el hecho de que el Rey haya propuesto al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, como candidato a la investidura, ha manifestado que se está produciendo un "escenario lógico" dentro de la constitución de las cortes generales. "Es evidente que no hay una mayoría que apoye a Feijóo", ha asegurado Lage, quien ha aseverado que "tiene derecho a intentar un proceso de investidura". "Vamos a ser respetuosos, lo que necesita España es que se conforme un gobierno progresista, con Sánchez a la cabeza, es deseable que haya gobierno y no haya que repetir elecciones".