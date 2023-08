La Comunidad de Madrid cree que ahora a Feijóo le toca hablar "con todos" y defender su "proyecto de unidad"

El Gobierno de la Comunidad de Madrid ha enmarcado en la "normalidad institucional" que el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, sea designado como candidato a la investidura y cree que ahora lo que le toca es "hablar con todos" y defender su "proyecto de unidad". Así lo ha trasladado el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García, en declaraciones a los periodistas este miércoles tras acompañar a representantes diplomáticos de Ucrania durante el izado de su enseña nacional en Madrid. El titular de Presidencia ha puesto el foco en que Feijóo ganó las elecciones y ha sostenido que "en este momento se encontraría a cuatro diputados" de conformar un gobierno que defienda "la igualdad de todos los españoles y las oportunidades de todos los españoles". Frente a esto, ha situado al Gobierno del PSOE encabezado por Pedro Sánchez "que no solo no tiene los apoyos en este momento sino que tendrá que explicar qué está negociando con partidos independentistas, qué les está prometiendo". Cree que tendrá que "explicar qué está negociando con un prófugo de la Justicia" y qué "les está prometiendo" a los partidos independentistas. "Me temo que el único proyecto que tienen esos partidos para España es un proyecto de ruptura, un proyecto de ruptura del modelo de convivencia que nos hemos dado todos los españoles", ha señalado a continuación. El 'número dos' del Ejecutivo madrileño ha celebrado que el presidente del PP pueda presentar en el Congreso de los Diputados su "proyecto de unidad" y de "defensa de los intereses de todos los españoles, de defensa de la igualdad de oportunidades y de igualdad efectiva entre todos los españoles". PARA UN GOBIERNO QUE DÉ "ESTABILIDAD INSTITUCIONAL" García ha insistido en que en este momento lo que está haciendo ya Feijóo y el PP es "ir hablando con todos y cada uno de los grupos parlamentarios" para presentar su proyecto de "gobierno en solitario", de un gobierno que dé a España "estabilidad institucional" y que defienda los intereses de todos. "Ahora lo que toca es el diálogo y lo que toca es hablar con todos los grupos parlamentarios para que se pueda conformar un gobierno, pero no un gobierno a cualquier precio, como es el que parece que nos quiere traer Pedro Sánchez y el PSOE, pactando y hablando con todos aquellos que no quieren un proyecto de unidad para España", ha remarcado. Repreguntado por de dónde pueden salir los votos que le faltan al PP para alcanzar la mayoría si no es de los partidos independentistas, el titular de Presidencia ha sostenido que "de la negociación que en este momento tiene que emprender el presidente nacional del PP con todos y cada uno de los grupos parlamentarios". "Lo que toca es hablar con todos y cada uno de los representantes de esos grupos parlamentarios y yo lo que espero es que cuanto antes podamos tener un gobierno que defienda, insisto, los intereses de todos los españoles y que no defienda los intereses partidistas y particulares de partidos que lo único que quieren o lo único que quieren traer a España es un proyecto de ruptura", ha declarado, al tiempo que ha hablado de sentarse con los grupos que están "defendiendo la unidad de España".