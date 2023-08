La Asociación de Mujeres Juezas pide el cese inmediato de Rubiales

Madrid, 23 ago (EFE).- La Asociación de Mujeres Juezas de España (AMJE) ha pedido a la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) que aplique su protocolo para la prevención, detección y actuación frente al acoso y el abuso sexual y cese "inmediatamente" a su presidente, Luis Rubiales.

Esta asociación argumenta que dicho protocolo contempla de forma expresa el rechazo a comportamientos como el protagonizado por Rubiales al besar en la boca a Jenni Hermoso durante la entrega de medallas en Sídney (Australia) tras ganar el Mundial de fútbol femenino.

"El acto llevado a cabo por Luis Rubiales es claramente un comportamiento machista sobre el cuerpo de una mujer, llevado a cabo sin su consentimiento y en un contexto de relaciones desiguales de poder que afectan a la capacidad de reacción de la mujer", señala la asociación en un comunicado.

Para las mujeres juristas, justificar tal comportamiento supone blanquear una clara situación machista y vulneradora del principio de igualdad.

Advierten de que si la RFEF no actúa de manera inmediata, no solo no protege a una jugadora de la selección española, sino que envía un mensaje a toda la sociedad "justificando y amparando un comportamiento que, por desgracia, se repite una y otra vez: el ataque al cuerpo de la mujer como si de un objeto se tratase".

Desde AMJE también se dirigen a Jenni Hermoso para decirle que "ella no podía haber hecho nada para evitar el ataque que sufrió y no tiene que hacer nada, porque ella y sus compañeras de selección ya han hecho todo, han hecho historia". EFE

