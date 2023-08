Jael Bestué vuela hacía las semifinales del 200

Budapest, 23 ago (EFE).- La barcelonesa Jaël Bestué, con la victoria en su serie de la primera ronda de los 200 metros lisos, accedió por la vía rápida a las semifinales, en las que también estarán las favoritas al triunfo final, las estadounidenses Gabby Thomas y Sha'Carri Richardson y la jamaicana Shericka Jackson.

Bestué, con un crono de 22.58, a sólo cuatro centésimas de su marca personal, lograda este mismo año en Castellón, completó una carrera perfecta.

La velocista catalana, que ya se había metido en las semifinales de los 100 metros en su debut en este campeonato, quedó encuadrada en la primera serie, en la que compitieron tres atletas con mejores marcas personales que ella, algo que da más valor a su victoria en la carrera y su clasificación directa a las semifinales.

"Mis sensaciones han sido buenísimas. Estaba expectante en el calentamiento porque con el resultado del 100 no noté mi mejor versión, pero hoy no me he crispado y la marca es uno de mis mejores registros de siempre", dijo Bestué, al terminar la prueba.

Las tres grandes favoritas en esta prueba, las estadounidenses Gabby Thomas y Sha'Carri Richardson y la jamaicana Shericka Jackson, dominaron sin problemas sus respectivas series y accedieron sin complicaciones a las semifinales.

Richardson, que ya ganó el oro en los 100, busca el doblete en la velocidad para igualar a la jamaicana Shelly-Ann Fraser-Pryce, que logró la doble corona hace diez años. EFE

