Extremadura consigue acoplar a la Red Natura prácticamente todas las hectáreas del regadío de Tierra de Barros afectadas

La Junta de Extremadura ha logrado acoplar a las exigencias de la Red Natura 2000 la práctica totalidad de las 3.000 hectáreas del proyecto de regadío de Tierra de Barros que se encontraban afectadas por dichos requerimientos por la existencia de avutardas en las mismas. Así, finalmente la Administración regional no ha logrado acoplar a dichas exigencias "solamente" algo más de 60 de las hectáreas que estaban afectadas, y entonces ya se cuenta a partir de ahora con "carta libre" para poder dar "salida" a un "gran proyecto" como el del regadío de Tierra de Barros que es de interés regional. De este modo lo ha explicado la portavoz de la Junta, Victoria Bazaga, en rueda de prensa este miércoles en Mérida en la que ha señalado que la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Sostenible ha informado este miércoles al Consejo de Gobierno de la Junta, fuera del orden del día, de la finalización del informe de afectación de la Red Natura 2000 sobre la biodiversidad del proyecto de transformación de regadío de Tierra de Barros. Con ello, ha apuntado, se logra que la práctica totalidad de las 3.000 hectáreas de dicho proyecto que estaban "comprometidas" por las exigencias de la Red Natura 2000 y la biodiversidad por la existencia de avutardas se van a acoplar finalmente a lo reclamado, en tanto que "solamente" 64 hectáreas no lo harían. De este modo, ha añadido que ya se tiene ahora "carta libre" para poder dar "salida" a un "gran proyecto" como el del regadío de Tierra de Barros que es de interés regional y que, por tanto, "interesa mucho" al Gobierno autonómico que salga adelante "por el significado que tiene en estas tierras el fijar población y el dar oportunidades de trabajo a las personas que allí residen". Esto significa también, ha añadido, que la Consejería de Gestión Forestal y de Mundo Rural "continuará su andadura y podrá contar con este permiso para poder seguir trabajando en ello". PLAZOS Por otra parte, sobre cuándo tiene pensado la Junta sacar a licitación las obras del regadío de Tierra de Barros, Bazaga ha destacado no se puede aún precisar una fecha. En concreto, ha señalado que, si bien ya se ha "superado" el "primer escollo" de la afectación de la Red Natura y la biodiversidad, aún se encuentra pendiente otro componente "importantísimo" en el proyecto que es el de la asociación de regantes que, según ha apuntado, "está armando su herramienta financiera, que es complicada, porque son 3.000 regantes que se tienen que poner de acuerdo y que tienen sacar adelante este proyecto". "En el momento en que ambas partes tengan una idea de cuándo puede ser... tenemos que darles un poquito de tiempo porque no es fácil para ellos... pues inmediatamente actuamos y ponemos en marcha este proyecto que va a cambiar el perfil de este territorio", ha incidido. Sobre si la licitación podría producirse en todo caso antes de finales de año, Bazaga ha apuntado en que la Junta "siempre" quiere que se evite la pérdida de presupuestos, aunque ha añadido que no puede precisar una fecha porque dependen "mucho" de los regantes, que "tienen que ir prácticamente de uno en uno a cerrar su compromiso financiero".