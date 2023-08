Echenique afirma que si Yolanda Díaz no hubiera "vetado" a Montero, Feijóo no sería candidato a la investidura

El exportavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, ha asegurado este miércoles que si la líder de Sumar, Yolanda Díaz, no hubiese "vetado" a Irene Montero en las litas del 23J, la coalición habría obtenido mejores resultados y Alberto Núñez Feijóo no sería el candidato a la investidura. Podemos sostiene que Díaz vetó a la ministra de Igualdad en funciones, Irene Montero, en las listas electorales de Sumar para las elecciones generales del 23 de julio, algo que la vicepresidenta segunda ha negado repetidamente, aludiendo en su lugar a "renuncias" para la conformación del proyecto. CON IRENE HABRÍAN VOTADO "EN MASA" A través de la red social X (antes Twitter), Echenique ha afirmado que si Yolanda Díaz no hubiese vetado a Montero, los votantes de Podemos "habrían ido a votar en masa" el día de las elecciones y Sumar, en vez de los 31 escaños que obtuvo --cinco de ellos de Podemos--, habría logrado "38 o más". "Qué diferente sería la situación ahora", ha indicado, antes de decir que, "para empezar, Feijóo no sería candidato a la investidura".