Cubero: “Hemos mandado el mensaje que teníamos que mandar”

Ferrol, 23 ago (EFE).- El defensa Sergio Cubero afirmó este miércoles que el Racing de Ferrol ha mandado “un mensaje” al resto de equipo de Segunda División al haber sumado cuatro puntos en las dos primeras jornadas del campeonato, en las que se midieron a Elche y Oviedo, dos de los candidatos al ascenso.

“Para mí es el mensaje que teníamos que mandar, pero a mí no me sorprende viendo el trabajo que hacemos todas las semanas. Esto no ha hecho nada más que empezar y queda mucha Liga. Desde la humildad, pero con la confianza suficiente de que sabemos lo que podemos dar”, afirmó a los periodistas.

En este sentido, recordó que este fin de semana recibirán en su estadio al Real Sporting de Gijón, “otro histórico” del fútbol español que también le va a exigir “muchísimo”.

“Esperamos un partido muy complicado, pero creo que en nuestra casa nos vamos a hacer muy fuertes con el apoyo de nuestra gente. Creo que lo podemos sacar adelante, la gente está con muchas ganas de que llegue el fin de semana”, subrayó.

El exdefensa del Eibar lamentó que su debut llegase “por la expulsión” de su compañero Julián Delmás, pero dijo estar “muy contento” por disfrutar de sus primeros minutos con el Racing después de quedarse sin jugar en el Martínez Valero de Elche.

“Estoy con muchas ganas de dar mucho más. En esta categoría no había jugado ningún minuto y la verdad es que me fui con un buen sabor de boca”, indicó el jugador vasco, que dio por bueno el punto sumado en Oviedo después de quedarse con un jugador menos en la recta final del primer tiempo.

“Fue un partido muy trabajado por todo el equipo. En la primera parte se hicieron las cosas muy bien pero a raíz de la expulsión la dinámica del partido cambió, y más tras un gol que nos cogió de sorpresa nada más entrar en la segunda parte”, explicó. EFE

dmg/jcr/arh

1010153