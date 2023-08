Borrell, tras los últimos ataques en Rusia: "Ucrania trata de defenderse" golpeando desde donde es atacada

El Alto Representante de la UE para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, ha sostenido que Ucrania está tratando de defenderse golpeando desde los lugares donde es atacada por Rusia después de los últimos ataques registrados en suelo ruso, al tiempo que ha opinado que Vladimir Putin no tiene por ahora "ninguna intención de parar la guerra". En una entrevista en La 1, recogida por Europa Press, Borrell ha señalado que "hoy es novedad que ha caído un dron aquí y otro allá" en Rusia pero "todos los días caen decenas de drones y todos los días hay un fuego artillero intenso contra Ucrania". "Ucrania trata de defenderse intentando golpear a los sitios desde donde la artillería rusa les bombardea sistemáticamente" dejando a diario "muertos civiles", incluidos niños, ha sostenido. "Ucrania está siendo literalmente destruida y eso ya ha dejado casi de ser noticia, lamentablemente", ha agregado. Por otra parte, respecto a la reunión sobre Ucrania que adelantó que se producirá previsiblemente durante la semana de alto nivel durante la Asamblea General de la ONU en Nueva York a mediados de septiembre, ha aclarado que no será a nivel de líderes pero sí a "nivel político mayor". La cita, según ha dicho, es continuación de los contactos mantenidos primero en Suecia y más recientemente en Arabia Saudí, donde estuvo presente China, y ha opinado que "Rusia tendría que participar". "Hay que seguir explorando vías para conseguir una paz, pero no cualquier paz" sino una "que respete los derechos de Ucrania y que reconozca que hay un agresor y un agredido". Con todo, Borrell ha admitido que no parece probable un alto el fuego por el momento puesto que no ve en Rusia "ninguna intención de parar esa guerra y son los únicos que pueden hacerlo". En este sentido, ha conminado a las "voces bien pensantes" que piden parar la guerra que se lo digan a Putin y no a la UE puesto que los europeos no son quienes la han empezado y lo único que están haciendo es ayudar a Ucrania porque sino "no podría defenderse". WAGNER EN NÍGER En otro orden de cosas, ha augurado que si el golpe de Estado militar en Níger "se consolida al final buscarán el apoyo de mercenarios rusos" del Grupo Wagner como ya ha ocurrido en Malí y Burkina Faso, países también gobernados por juntas militares. En opinión de Borrell, "Putin no puede prescindir de ellos" ya que no puede "enviar a su Ejército regular" para "consolidar y mantener" la posición de Rusia en África, lo que explica el que no se hayan emprendido acciones contra el jefe de Wagner, Yevgeni Prighozin, tras su intentona golpista del pasado junio.