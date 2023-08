Victoria Rosell sobre el beso de Rubiales a Jenni Hermoso: "Sería constitutivo de delito"

La delegada del Gobierno por la Violencia de Género, Victoria Rosell, ha señalado que el beso del presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Luis Rubiales, a la jugadora de la Selección Española Jenni Hermoso "sería constitutivo de delito" en España. En una entrevista de este martes en Catalunya Ràdio recogida por Europa Press ha explicado que la ley requiere que el agresor sea español o lo sea la víctima, y que el agresor se encuentre en el país: "Todo eso se da en este caso, así que sería perseguible". Ha pedido evitar la "presión" a la futbolista, ya que el delito no prescribe hasta los cinco años, y ha apelado textualmente a la responsabilidad social de las entidades públicas, privadas y las empresas patrocinadoras para destituir a Rubiales de su cargo. "Ojalá de verdad no hubiera acudido a Moncloa, no acuda a Zarzuela y demostremos el país feminista que somos", ha señalado Rosell, que ha acusado al presidente de la RFEF de abuso de poder para renunciar al perjuicio propio, en sus palabras. También ha pedido "dejar de poner el acento en las víctimas como las provocadoras de su propia protección" y generar más confianza en las instituciones para no dar altavoz, textualmente, a las voces negacionistas. VIOLENCIA VICARIA Preguntada por la violencia vicaria, Rosell ha apuntado que se ha "tardado demasiado" en proteger a las víctimas, y ha recordado la aprobación en 2021 de la Ley de Protección a la Infancia y la Adolescencia. En ella, ha destacado que su objetivo "no es solo la protección a las mujeres que sufren violencia por parte de parejas o exparejas", sino también la que sufren a través de sus niños, también víctimas.