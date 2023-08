Luis Sabalza: "Me gustaría que volviera Abde, si lo ceden, tenemos una posibilidad"

Pamplona, 22 ago (EFE).- El presidente de Osasuna, Luis Sabalza, ha mostrado este martes su deseos de que Abde vuelva a jugar en el club rojillo y ha explicado que, si el Barcelona "lo traspasa será difícil, pero si lo cede" tendrían "una posibilidad".

El presidente ha atendido a los medios de comunicación tras la presentación de la Copa Sentimiento y ha analizado lo que resta de mercado, además de la eliminatoria del jueves ante el Brujas o la derrota ante el Athletic.

"La derrota contra el Athletic fue circunstancial, tuvimos nuestras oportunidades, el portero del Athletic fue el mejor del equipo. Tuvimos oportunidades que solo había que empujarla y no pudo ser", ha dicho.

Este resultado, según Sabalza, "no tiene nada que ver el mercado. El camino estaba escrito antes y si se puede bien, si no también".

Sobre el partido del jueves, ante el Brujas en la Liga Conferencia, que supone el regreso a Europa 16 años después, el presidente rojillo ha explicado: "Todos estamos nerviosos y preocupados por si ganaremos y pasaremos. Tenemos equipo para jugar la Conference y el Brujas también. Estamos 50-50. Que vaya a un lado o al otro la suerte, pero vamos a pedir suerte y los tiros que hagamos que entren y no los paren el portero o los postes y que podamos tener un buen resultado para el partido de vuelta".

También se refirió a la entrada del centrocampista argentino Chimy Ávila en el último partido, que le costó la roja. Sabalza considera que "es un lance del juego".

"Sabemos cómo es el Chimy, se tira al suelo y va con todo lo que puede. No creo que fuese a lesionar, no creo que tuviera mala intención. No hay que darle más vueltas. Tiene que seguir jugando y metiendo goles para el equipo", ha añadido.EFE

