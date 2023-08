Instagram y Facebook permitirán a los usuarios europeos ver contenido en orden cronológico

Nueva York, 22 ago (EFE).- Meta (compañía matriz de Facebook, Instagram, WhatsApp y Messenger) anunció este martes que los usuarios de Instagram y Facebook en Europa podrán ver el contenido de las redes en orden cronológico, saltándose así los algoritmos personalizados de las plataformas.

El gigante tecnológico realizó estos cambios para cumplir con la Ley de Servicios Digitales (DSA) de la Unión Europea, regulación que se pondrá en práctica a finales de mes y que afectará a la forma en que las empresas de tecnología moderan el contenido en sus plataformas.

Según explica hoy en un comunicado el presidente de asuntos globales de Meta, Nick Clegg, los usuarios europeos podrán acceder a funciones como los Reels (vídeos cortos), las historias y el buscador en Facebook e Instagram sin ver el contenido clasificado por los algoritmos de recomendación de Meta.

"Por ejemplo, en Facebook e Instagram, los usuarios tendrán la opción de ver historias y Reels solo de las personas a las que siguen, clasificadas en orden cronológico, de la más nueva a la más antigua. También podrán ver los resultados de búsqueda basados solo en las palabras que ingresen, en lugar de personalizarlos específicamente para ellos en función de su actividad anterior e intereses personales", destaca Clegg.

De acuerdo con Clegg, estos cambios son parte de una serie de proyectos que Meta está realizando para cumplir con la DSA. La empresa cuenta con mil trabajadores cuya función es asegurarse de cumplir las nuevas reglas.

El presidente de asuntos globales, además, señaló que la compañía ofrece más transparencia sobre los anuncios de sus plataformas y sus algoritmos de recomendación y que ha puesto nuevos límites sobre cómo los anunciantes pueden dirigirse a los adolescentes.

No obstante, Meta no hace mención en el comunicado sobre Threads, red social que lanzó este verano pero que no hay llegado a los países de la Unión Europea debido a que sus regulaciones son más estrictas que en Estados Unidos o Reino Unido, países donde la aplicación sí está disponible.

Por su parte, TikTok -uno de los principales competidores de la red social- anunció un cambio similar en su servicio en Europa a principios de este mes. EFE

syr/fjo