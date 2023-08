Geraint Thomas:"Buscaré el podio y una etapa, pero sin presión alguna"

Redacción deportes, 21 ago (EFE).- El británico Geraint Thomas (Ineos) afrontará a sus 37 años la segunda participación en la Vuelta a España con el objetivo de alcanzar una plaza en el podio y lograr una victoria de etapa.

Thomas, uno de los ilustres veteranos del pelotón, ganador del Tour de Francia 2018, participó en la Vuelta 2015 y, desde entonces, no había repetido presencia en las carreteras españolas. Ahora llega con ilusiones renovadas tras su segunda plaza en el Giro, aunque su recuerdo de aquel 2015 es muy negativo.

"No diría que la corrí, yo solo era un participante. Fue mucho desgaste ir a las clásicas y luego al Tour. Recuerdo el recorrido previo a la carrera de la Vuelta y me preguntaba '¿Qué estoy haciendo aquí?' Me sentí como una mierda", asegura Thomas en Cyclingnews.

Thomas, quien desde que ganó el Tour en 2018 simplemente disfruta "de andar en bicicleta", refuerza su recuerdo adverso rememorando la baja por caída del líder del equipo, Chris Froome, quien se rompió el tobillo en Andorra.

Ahora, en su segunda visita a la Vuelta, Thomas buscará, sin presión, el mejor resultado posible.

"Tenemos un gran equipo para afrontar la Vuelta dentro y fuera de la carretera, y veremos qué podemos hacer. Quiero el mejor resultado posible, por supuesto, pero eso no me causa ningún estrés”, comenta.

Para el corredor de Cardiff "un podio estaría bien", pero le gustaría "conseguir una victoria". Con ese objetivo llega a Barcelona.

“El tercer puesto en la general sería un resultado decente. Estoy constantemente entre los tres primeros, pero no he ganado mucho últimamente. Estoy desesperado por conseguir una victoria”, matiza.

El último triunfo de los 25 que figuran en el palmarés de Thomas, lo logró con la general de la Vuelta a Suiza 2022, y aquella temporada fue tercero en el Tour, solo superado por Vingegaard y Pogacar. Ahora su equipo tendrá opciones de lograr la primera "roja" en la crono e Barcelona, en el estreno de la Vuelta 2023.

“Sería fantástico ganar, especialmente en una contrarreloj por equipos donde todo el mundo sube al podio a celebrar la victoria. Se necesita mucha cohesión en el equipo y todos se sienten parte de él. Obviamente, sería estupendo lograr la primera roja, pero no me concentraré en eso, todo será llegar a la línea lo más rápido posible. Pero tengo muchas ganas de que llegue, me encanta la crono”.

Thomas vaticina que Remco Evenepoel comenzará muy fuerte, pero recuerda que rivales como Primož Roglič y Jonas Vingegaard saben cómo correr una prueba de tres semanas. También incluye entre los favoritos al UAE con Joao Almeida y Juan Ayuso, y a Enric Mas (Movistar). "Van a pasar muchas cosas”, resume.