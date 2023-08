Femke Bol frena su ímpetu antes de la final de 400 vallas

Budapest, 22 ago (EFE).- La neerlandesa Femke Bol, campeona de Europa de 400 vallas, demostró su superioridad en las semifinales, en la que ganó su serie frenándose en la última recta sin oposición de sus rivales y refrendando su favoritismo para el oro ante la ausencia de Sydney McLaughlin-Levrone, baja por una lesión.

Tras el duro revés sufrido hace tres días, cuando en el relevo mixto 4x400 se cayó a tres zancadas de la meta privando a su país de ganar el oro, Femke Bol ha demostrado que anímicamente está recuperada.

La primera ronda clasificatoria la superó con el mejor tiempo (53.39) de todas las participantes y en las semifinales hizo casi lo mismo, solo que en esta ocasión, al no encontrar oposición en su serie, se frenó en los últimos metros para no castigarse físicamente, parando el crono en 52.95, una marca muy superior a la segunda de su serie, la jamaicana Rushell Clayton (53.30), que aspira a subirse al podio. Sin embargo, ese tiempo de Bol no fue el mejor de todas las semifinales, ya que la estadounidense Shamier Little, con 52.81, su mejor marca del año, fue la más rápida.

La explusmarquista mundial de 2019, la estadounidense Dalilah Muhammad, que se colgó el bronce en el pasado campeonato en Eugene 2022, quedó eliminada al concluir con el noveno mejor tiempo. EFE

