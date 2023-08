Felipe carga contra los árbitros: “No queremos que nos tomen como el pito del sereno”

Valencia, 22 ago (EFE).- El director deportivo del Levante, Felipe Miñambres, se mostró este martes muy enfadado con las actuaciones arbitrales recibidas en estas dos primeras jornadas del campeonato y aseguró que no están dispuestos a que les tomen “como el pito del sereno” durante el presente ejercicio.

Felipe, además, volvió a criticar la decisión arbitral que, en su opinión, impidió el ascenso del Levante la pasada temporada.

“Venimos de una situación del año pasado, la acción mas injusta y cruel y dolorosa del fútbol profesional. Pero que hayamos pasado por eso no quiere decir que tengamos que pasar por todo. Lo que no queremos es que nos tomen como el pito del sereno”, dijo a los medios de comunicación.

Miñambres criticó la actuación de Guzmán Mansilla en el partido del pasado sábado que el Levante ganó al Real Burgos por 3-2.

“Soy antiguo y he pasado por muchos sitios y hay cosas que me molestan. Me molestan los penaltitos. El que nos pitan no es y el que les pitan a ellos tampoco. No podemos cada vez que rozan a un jugador pitar penalti”, comentó.

“A partir de ahí ellos van a cometer errores, todos cometemos errores, pero con la tecnología que tienen no podemos estar temblando cada vez que hay una entrada en el área”, agregó el ejecutivo del Levante.

El director deportivo también dijo que le molestó que el arbitro cortara “a los 23 segundos” el minuto de silencio que habían solicitado a LaLiga.

“No puedes cortar un minuto de silencio cuando están apareciendo imágenes de los socios del club que han muerto. Tenemos que cuidar los detalles y hay cosas importantes”, resumió. EFE

