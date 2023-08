El PP cree que la conducta "bochornosa" de Rubiales debe tener consecuencias, pero ahora prefiere no "manchar" el título

La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, considera que la "conducta bochornosa" del presidente de la Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, con su beso forzado a la jugadora Jennifer Hermoso, debe tener "consecuencias" porque ha "indignado" al país, pero prefiere dejar eso para más adelante para no "manchar" la gesta que ha conseguido la selección femenina al proclamarse campeona del mundo. En rueda de prensa en el Congreso, Gamarra ha subrayado que ese grupo de jugadoras ha conseguido "una grandísima gesta" y de lo único que debería hablarse es del éxito de lograr ese título y de lo que han conseguido para el conjunto de las mujeres y para las niñas de este país. A su juicio, lo de Rubiales causa "como mínimo bochorno" y no se compadece con la ejemplaridad y el respeto a las mujeres que deben mostrar los responsables de instituciones públicas y privadas. "Sin duda alguna, evidentemente lo que no está bien hecho siempre tiene que tener consecuencias sobre todo si ha indignado a todo un país y no está dando la mejor imagen de nuestro país", ha añadido. Pero considera que lo relevante es que esa conducta bochornosa" del presidente de la Federación no debe empañar lo logrado por las jugadoras. "Hagamos grande lo grande --ha enfatizado--. Sigamos hablando de lo que han conseguido todas ellas. Hagamos que se conozcan con nombres y apellidos quienes son todas y cada una de ellas y luego ya hablaremos que tendremos tiempo sin duda alguna por delante para analizar si las consecuencias o las medidas que se puedan plantear".