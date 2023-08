El PNV ya ha recibido la primera llamada del PSOE para hablar de la investidura de Pedro Sánchez

El PNV ha recibido este martes la primera llamada del PSOE para intentar recabar su apoyo a la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno, tal como ha confirmado el portavoz del Grupo Vasco en el Congreso de los Diputados, Aitor Esteban. Esteban, en declaraciones a la Sexta, recogidas por Europa Press, ha afirmado que hoy por la mañana ha recibido una llamada telefónica de "alguien con responsabilidades importantes" en el Partido Socialista. "Ya vamos a quedar con ellos y a hablar", ha señalado. El dirigente del PNV ha asegurado que no se han citado todavía, sino que va a trasladar la comunicación dentro del partido jeltzale, y se verá "cuándo quedan" con el PSOE. En todo caso, ha precisado que no anunciarán las reuniones que puedan mantener con los socialistas o con otros grupos políticos. ARREGLAR EL PUZLE "Desde luego, eso no conduce a que luego pueda haber un resultado satisfactorio. De lo que se trata aquí, a la postre, es de que los electores nos han colocado aquí un puzle, que hay que intentar arreglar", ha añadido. En este sentido, ha apuntado que su responsabilidad es tratar de que no haya nuevas elecciones y que pueda haber una investidura. "Si es posible o no, si vamos a ser capaces entre todos de hacerlo, ya veremos", ha asegurado. En todo caso, ha recordado que los jeltzales tienen un programa que van a defender.