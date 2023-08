El PNV dice que Sánchez deberá buscar un mínimo común denominador para lograr apoyos

Bilbao, 22 ago (EFE).- El diputado del PNV Aitor Esteban ha asegurado que si el PSOE quiere apoyos para una investidura de Pedro Sánchez deberá buscar un "mínimo común denominador" entre los partidos que podrían respaldarle, y ahí tendría que estar también el tema del encaje territorial.

En una entrevista en Radio Euskadi, Esteban se ha referido a la reunión que mantuvo este lunes con el rey en el marco de la ronda de consulta con los partidos de cara a una investidura y ha afirmado que en estos momentos no hay ningún candidato que tenga el respaldo de su partido.

Ha insistido que no van a apoyar una investidura del popular Alberto Núñez Feijóo porque necesita el apoyo de Vox y ha remarcado que el PNV no va entrar en una combinación en la que esté esta formación de ultraderecha.

Respecto a la candidatura de Sánchez, ha indicado que este no ha hecho ningún movimiento, que no han recibido ninguna llamada de los socialistas para hablar de la investidura. "Desde la constitución de la Mesa del Congreso no han movido ficha", ha explicado Esteban.

Preguntado sobre qué va a poner el PNV sobre la mesa en una negociación de investidura con los socialistas, ha indicado que primero tendrán que venir estos y explicar qué es lo que pretender hacer y de qué manera.

"A partir de ahí hablaremos. Nosotros con nuestro programa y también diciéndoles que hay determinadas cosas que no se podrán llevar a cabo con nuestro apoyo", ha añadido.

Sin embargo ha reconocido que el "esquema" tiene que ser "muy básico" porque el conjunto de fuerzas que tendrían que apoyar esa investidura de Sánchez son "muy variadas", tienen sus "rivalidades" y "divergencias ideológicas".

"Habrá que ir a un mínimo común denominador que más o menos haga estar cómodos a todos", ha afirmado Esteban quien ha citado el encaje territorial como una de las cuestiones sobre las que habrá que hablar.

En este sentido ha mostrado su preocupación por la ley de cohesión territorial recogida en el programa socialista, que ha dicho rebaja la relación bilateral de Euskadi con el Gobierno central y da más peso a las conferencias sectoriales que no están en la Constitución.

"Por ahí el PNV no va a ir", ha zanjado Esteban, que no sabe si habrá o no nueva ronda con el rey y ha dicho que no es descartable la repetición de elecciones pero que la obligación de todos los partidos es tratar de evitarlo. EFE

it/jmv-ra