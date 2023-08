Capa: "Han sido dos años atípicos, pero me encuentro físicamente bien"

Valencia, 22 ago (EFE).- El nuevo lateral del Levante, Ander Capa, confesó que los dos últimos años en el Athletic Club fueron “atípicos” por su escasa participación sobre el terreno de juego pero aseguró que se encuentra físicamente preparado para jugar.

“Han sido dos años atípicos, pero me encuentro bien. He estado entrenando con un entrenador personal en Bilbao y me encuentro físicamente bien”, dijo Capa durante su presentación como jugador del Levante para la próxima temporada.

El lateral vasco explicó que espera “aportar al equipo” su experiencia y que entre todos puedan “conseguir ese ascenso”.

“Me decidí por el Levante porque es un gran club y un club de Primera. Cuando me trasladaron la propuesta ni me lo pensé, me parecía un muy buen club, una buena ciudad y todos me han recibido con los brazos abiertos”, afirmó.

Para Capa, el Levante es un “equipo joven, con mucha energía, mucha ambición y fuerza” y que esa circunstancia a los veteranos les ayuda “bastante”.

“No vamos a dar ningún balón por perdido. Ya lo vimos el otro día que el partido se nos puso cuesta arriba y le dimos la vuelta en cinco minutos”, indicó.

Por su parte, el defensa Álex Valle, que llega cedido por el FC Barcelona, agradeció “toda la confianza” recibida desde el primer día. “Es un placer correr y todo lo que haga falta por este club. Estoy dando mis primeros pasos a nivel profesional y poco a poco tengo que ir mejorando”, dijo el lateral, de 19 años. EFE

1005179

pzm/sm/apa