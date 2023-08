UPN traslada al Rey su apoyo a Feijóo y admite que prefiere otras elecciones a un Gobierno con Bildu y un "prófugo"

El presidente de Unión del Pueblo Navaro (UPN), Javier Esparza, ha trasladado al Rey que su formación mantiene su intención de respaldar la investidura de Alberto Núñez Feijóo y ha dicho que prefiere repetir las elecciones generales antes que un Gobierno de Pedro Sánchez apoyado en Bildu y en un "prófugo de la justicia" como el expresidente Carles Puigdemont, de Junts. El jefe del Estado ha abierto este lunes con UPN su ronda de consultas con formaciones parlamentarias para designar candidato a la investidura, en la que por primera vez hay dos aspirantes que están dispuestos a asumir el encargo de ir a un debate de investidura, el 'popular' Alberto Núñez Feijóo y el socialista Pedro Sánchez. Esparza, que ha comparecido junto con el diputado Alberto Catalán y la senadora María Caballero, ha recordado que desde antes de las elecciones UPN ya había dejado claro su respaldo a la investidura de Feijóo y considera que "lo mejor para este país" sería que PP y PSOE pactaran unos mínimos para no depender de los independentistas, aunque admite que eso parece "imposible". LO MEJOR SERÍA UN PACTO PP-PSOE "Yo creo que sería lo mejor porque habría estabilidad, certidumbres, políticas moderadas y reformas imprescindibles, pero esto es soñar", ha lamentado, subrayando que el panorama político actual le parece "preocupante". Su impresión es que Pedro Sánchez "está buscando gobernar con quienes quieren romper España" y le preocupa que en la ecuación participen Bildu, que cuenta con terroristas en sus filas, y "un prófugo de la Justicia como Puigdemont". Y, aunque Sánchez pueda ser investido, Esparza avisa de que el escenario hará "muy compleja la gobernabilidad". Así las cosas, admite que, entre un Gobierno del PSOE con Bildu y unas nuevas elecciones, prefiere repetir los comicios. "Ojalá se celebren", ha comentado. APOYARÁ LO QUE DECIDA EL REY Esparza, que ha criticado la posibilidad de que finalmente gobierne un candidato que no ha ganado las elecciones, también ha advertido a Sánchez de que España es un Estado de Derecho y "tiene que cumplir la ley, más allá de sus intereses partidistas y políticos". "No se puede ceder al independentismo cuestiones que puedan ser inconstitucionales", ha resumido. Pero, en cualquier caso, Esparza ha querido dejar claro que UPN apoyará cualquier decisión que tome el rey sobre el candidato a la investidura. Requerido por si UPN ha firmado algún tipo de acuerdo con el PP o da su voto a Feijóo 'gratis', Esparza ha aclarado que la intención de su formación es "defender las posiciones de Navarra". En este sentido, sobre si podría apoyar puntualmente iniciativas del PSOE, ha defendido que la política "tiene que servir a los ciudadanos" y ha sostenido que UPN no está "en el no a todo", si es "beneficioso" para la población.