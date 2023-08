Torra dice que si Puigdemont fuese detenido este lunes "haría saltar por los aires" las negociaciones

El expresidente de la Generalitat Quim Torra ha afirmado que si el también expresidente Carles Puigdemont fuese detenido este lunes en el acto que la Universitat Catalana de Verano (UCE) celebra en el sur de Francia, "ello haría saltar por los aires todas las negociaciones" de Junts y ERC con el PSOE para la investidura. En una entrevista de este lunes en Catalunya Ràdio, recogida por Europa Press, ha señalado que "un cierto riesgo sí que corre" Puigdemont, respecto a una posible detención en el caso que el juez instructor del 1-O, Pablo Llarena, reactivase la euroorden contra el expresidente. Sobre la negociación de Junts con el PSOE para investir al presidente en funciones y candidato a la Presidencia, Pedro Sánchez, ha sostenido que para él, la amnistía y el derecho a la autodeterminación son "innegociables" y que, si el PSOE no aceptase una de las dos, entiende que habría que votar que no, en sus palabras. "Lo que es evidente es que este país celebró un referéndum de autodeterminación el 1-O que declaró la independencia en el Parlament, y esto son hechos", ha subrayado. También ha advertido de que la "negociación dura" serán los hechos y no los nombres respecto a una Ley de Amnistía, la cual a su juicio ha de ser muy precisa ya que no afectaría solo a políticos en primera línea, sino a muchos ciudadanos anónimos.