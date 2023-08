Rivera de la Cruz cree que "no se entendería" que Feijóo no se presentara a la investidura y pedirá al Rey ser propuesto

La delegada de Cultura, Turismo y Deporte del Ayuntamiento de la capital y diputada del PP por Madrid, Marta Rivera de la Cruz, ha asegurado que "no se entendería" que el líder 'popular', Alberto Núñez Feijóo, no se presentara a la investidura tras haber ganado las elecciones generales del pasado 23 de julio y ha subrayado que éste pedirá al Rey ser propuesto en la ronda de contactos con las fuerzas políticas que el monarca inicia este lunes. "Feijóo se presenta como candidato y además es que no tiene otra posibilidad, ha sido el ganador de las elecciones y no se entendería", ha subrayado la parlamentaria 'popular' durante un acto como delegada de Cultura. Rivera de la Cruz ha subrayado que Alberto Núñez Feijóo "ahora mismo tiene asegurados más apoyos" que el candidato socialista y presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, por lo que "evidentemente ya ha anunciado que dirá al rey que quiere ser propuesto" como aspirante para la investidura. Respecto a la labor de Felipe VI en esta ronda de contactos en la que tanto Feijóo como Sánchez aspiran a recibir la propuesta del jefe del Estado, Rivera de la Cruz ha sentenciado que "el Rey hará su papel y lo hará muy bien". "No tengo en eso ninguna duda, sabemos que hay partidos que han dicho que no van a ir a esa ronda de contactos, evidentemente se están borrando de lo que está pasando, pero yo estoy segura de que todo saldrá bien y que el Rey, como siempre, estará a la altura", ha concluido la diputada y edil, que este lunes ha visitado la Biblioteca Benito Pérez Galdós en la que ha presentado el plan para ampliar el servicio que prestan las salas de estudio de estos centros en la capital. El pasado 17 de agosto, fecha en la que se constituyeron las Cortes Generales, la socialista Francina Armengol fue elegida en primer votación como presidenta del Congreso de los Diputados tras lograr el 'sí' de Junts per Catalunya y después de que Vox retirara su apoyo a la candidata 'popular', Cuca Gamarra, y votara a su propio candidato, Ignacio Gil Lázaro, después de que el PP declinara ceder sus votos para que la formación de Santiago Abascal se hiciera con una Vicepresidencia del Congreso, como ya tenía en la pasada legislatura.