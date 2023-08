Puigdemont reivindica el catalán como una "lengua de Europa" y dice que "se habla en la ONU"

El expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont ha reivindicado el catalán y la proyección de Cataluña en un acto de homenaje a Pau Casals de la Universitat Catalana d'Estiu (UCE) en la abadía de Sant Miquel de Cuixá, en Coldalet (Francia), en el que ha ensalzado la figura del compositor. Según ha dicho, el catalán se habla en la ONU y afirma que hay un conflicto no resuelto respecto a la lengua. En su intervención al acto, al que ha asistido presencialmente, ha puesto en valor el punto de apoyo en el que afirma que Cataluña se puede apoyar: "Hoy, gracias al punto de apoyo de Casals, nos podemos proyectar, reivindicar delante del mundo como aquello que somos y podemos reivindicar la lengua como patrimonio del mundo". Este es el primer acto oficial de Puigdemont en Francia desde que la Justicia europea le retirara la inmunidad al expresidente de la Generalitat, mientras que el juez instructor del 'procés', Pablo Llarena, puede volver a activar las euroórdenes en cualquier momento, aunque dijo que no resolverá hasta que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) se pronuncie sobre las eventuales medidas cautelares. EL CATALÁN, "LENGUA DE EUROPA" En su reivindicación por la lengua catalana, Puigdemont ha destacado que "el catalán se habla en la ONU" y cree que hay un conflicto no resuelto respecto a la lengua. "Hay una lengua que no se podía usar con normalidad, que merece ser tratada con normalidad. Cuando pedimos que el catalán continúe siendo una lengua de Europa lo hacemos siguiendo aquel mismo hilo que las generaciones que nos han precedido supieron tejer", ha afirmado. PAU CASALS, "UN UNIVERSAL" Ha afirmado que Casals trasciende a su tiempo y que va más allá de la música --"es un universal dentro de los universales"--, y ha elogiado su manera de entender la nación compartida y su visión de Estado. "Su vida era un compendio inagotable, inspirador, de mucha generosidad, de voluntad de ofrecer su talento, de proyección internacional para que los otros pudieran hacer palanca", ha añadido. Con todo, ha destacado "la generosidad y fraternidad" de Casals y su ayuda moral y material a los exiliados catalanes.