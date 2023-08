Puig exige al Consell que no reabra "heridas" con el valenciano y garantiza que su uso será "visible" en el Congreso

El líder del PSPV, senador territorial y 'expresident' de la Generalitat, Ximo Puig, ha garantizado que la denominación 'catalán-valenciano' aparecerá "visiblemente" en el Congreso de los Diputados, algo que su partido pedirá formalmente, y ha pedido al Consell, formado por PPCV y Vox, que no abra "viejas heridas" ni una "batalla cultural" con el uso de la lengua. Así, ha mostrado su confianza en que todas las lenguas oficiales serán respetadas, como ha venido defendiendo la nueva presidenta de la cámara, Francina Armengol, quien ha asegurado que está "alineada" con esta posición. Puig ha replicado en estos términos a la declaración institucional que anunció el pasado viernes la Generalitat en defensa del valenciano, después de que la nueva presidenta del Congreso, la también socialista y expresidenta balear, avanzara que permitirá usar el catalán, el gallego y el euskera en la Cámara Baja. "La España real acaba imponiéndose", ha manifestado Puig en rueda de prensa tras reunirse con la dirección del grupo socialista en Les Corts, con diputados y senadores y con miembros de la dirección del PSPV. Ante la ofensiva anunciada por el Consell para evitar "ataques" al valenciano, Puig ha garantizado que Armengol velará por que todas las lenguas utilizadas se puedan utilizar en el Congreso, algo que sucedería "por primera vez desde 1834". "Compartimos que aparezca visiblemente la denominación del valenciano. Es lo que vamos a pedir", ha recalcado. Según ha explicado, esta denominación aparecería junto a la de catalán, al igual que actualmente está establecida en el Comité Europeo de las Regiones. Para ello ha reconocido que la presidenta del Congreso debe "abrir conversaciones" por si fuera necesario introducir cambios en el reglamento de la cámara. En cualquier caso, Puig ha exigido al Consell que no dé pasos atrás en la Llei d'Ús i Ensenyament del Valencià y ha subrayado que la Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL) es una institución "despolitizada". "No se puede jugar con la convivencia", ha advertido, ya que ha augurado que "la confrontación solo perjudicará al valenciano". Además, se ha preguntado si "van a defender la lengua los que no la utilizan", al ser cuestionado por las críticas del PP a Armengol por abrir "una guerra de la lengua" permitiendo el uso de todas las oficiales en el Congreso. Puig, que ha subrayado que la de este lunes es una comparecencia con preguntas --"como es la lógica democrática", ha dicho-- frente a la del pasado viernes del Consell, donde no se aceptaron, ha señalado que no conoce a "muchos senadores del PP" que utilicen el valenciano en la Cámara Alta y ha recordado que en las instituciones europeas se usan más de 25 lenguas "y no hay ningún problema". También ha afeado que la vicepresidenta segunda, la 'popular' Susana Camarero, pronunciara una declaración institucional que se aprobará en el primer pleno del Consell de septiembre, ya que "no es tan costoso" hacerlo sin tener que anunciarla antes.