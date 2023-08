Olga Carmona: "Ayer fue el mejor y el peor día de mi vida"

La lateral izquierdo de la selección española Olga Carmona, artífice del primer Mundial femenino de España con su gol en la final (1-0) del torneo disputada ante Inglaterra, confesó que fue "el mejor y el peor día" de su vida, después de que la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) comunicara, también este domingo, la triste noticia del fallecimiento del padre de la futbolista. "No tengo palabras para agradecer todo vuestro cariño. Ayer fue el mejor y el peor día de mi vida", escribió la jugadora del combinado nacional en un mensaje de la red social X, antes conocida como Twitter. Carmona también tuvo palabras de recuerdo hacia su padre. "Sé que tú querrías verme disfrutar de este momento histórico, por eso estaré con mis compañeras, para que desde donde estés sepas que esta estrella también es tuya, papá", completó en su perfil de dicha red social. La RFEF comunicó este domingo la triste noticia del fallecimiento del padre de Carmona. "La RFEF lamenta profundamente comunicar el fallecimiento del padre de Olga Carmona. La futbolista ha conocido la triste noticia una vez concluida la final de la Copa del Mundo. Mandamos nuestro abrazo más sincero a Olga y a su familia en un momento de profundo dolor. Te queremos, Olga, eres historia del fútbol español", afirmó el comunicado. Más tarde, la futbolista manifestó en sus redes sociales que "sin saber" el fallecimiento de su padre tenía su "estrella" antes de que empezase el partido. "Sé que me has dado la fuerza para conseguir algo único. Sé que me has estado viendo esta noche y que estás orgulloso de mí. Descansa en paz, papá", expresó en redes sociales. Carmona hizo el 1-0 en la final del Stadium Australia de Sídney en el minuto 29 que terminó dando a España un histórico primer Mundial femenino. La jugadora sevillana del Real Madrid fue también decisiva en la ronda de semifinales, ya que marcó el 2-1 ante Suecia en el minuto 89 que permitió a España seguir haciendo historia en el torneo.