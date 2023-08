Mendilibar: En Liga no hemos sido un equipo todavía

Vitoria, 21 ago (EFE).- El entrenador del Sevilla, José Luis Mendilibar, explicó que en LaLiga EA Sports no han sido "un equipo todavía" y añadió tras la derrota de su equipo ante el Alavés que si piensan que van a sacar los partidos solo con calidad están equivocados.

El técnico se mostró descontento con el juego de su equipo en sala de prensa y apuntó que no le gustó ni la segunda parte ni la primera. “Nuestra remontada ha sido en acciones individuales porque tenemos calidad, pero ya dije que si no corríamos tanto como ellos no íbamos a ganar”, manifestó.

“Si vamos a elegir partidos para jugar haremos el inútil en la Liga. O nos ponemos las pilas o no hay nada que hacer”, incidió el preparador vasco.

“El Alavés ha sido mejor que nosotros en todo el partido”, opinó Mendilibar que reincidió en su equipo tiene que correr más. “Cada uno tenemos que pensar lo que corremos cuando hacemos las cosas bien y lo que corremos cuando nos ganan y no podemos estar a expensas de lo que haga un jugador individualmente”, consideró.

“No hemos ganado ninguna jugada ni nos hemos anticipado al rival. Mentalmente nos cuesta, eso tenemos que mirar y yo tengo que tomar decisiones”, exigió el entrenador sevillista que también hizo autocrítica.

“Yo cometo el error de no saber elegir el jugador que puede estar más metido en el partido. No digo solo que es el jugador el que no hace, si no que yo tengo que meterle en el partido”, afirmó. EFE

