Jordi Pujol expresa su "particular reconocimiento" a Puigdemont alerta: la identidad catalana está "en peligro"

El expresidente de la Generalitat Jordi Pujol ha expresado su "particular reconocimiento" al expresidente catalán huido de la justicia, Carles Puigdemont, y ha reivindicado la identidad y la lengua catalana, las cuales ha alertado de que actualmente están "en peligro", y ha llamado a todos los ciudadanos de Cataluña a defenderla. Lo ha dicho este lunes en el acto de homenaje a Pau Casals de la Universitat Catalana d'Estiu (UCE) en la abadía de Sant Miquel de Cuixà, en Codalet (Francia), en el que ha ensalzado el mensaje de Casals en el discurso que hizo en 1971 en la sede de las Naciones Unidas, que empezó diciendo "I am a catalan". Ha agradecido a todos los expresidentes de la Generalitat --presentes en el acto, excepto Pasqual Maragall y Artur Mas-- su tarea al frente de la institución, y ha expresado su "particular reconocimiento" al expresidente Carles Puigdemont, momento en el que los asistentes al acto han aplaudido. "MENTALIDAD ABIERTA AL MUNDO" Pujol ha centrado su discurso en el mensaje de 'I am a catalan' de Casals para reivindicar "su manera de ser catalán que, evidentemente, era muy abierta", en alusión a que la madre del compositor era de Puerto Rico. En ese sentido, ha defendido la idea de entender un país de manera abierta y forjar una identidad con "mentalidad abierta al mundo y a la gente", algo que ha pedido tener presente y recordar con toda fidelidad, ha dicho. Ha ensalzado el "gran ideal de las Naciones Unidas" que defendía Casals, basado en la lucha contra el abuso y la injusticia en el mundo, y ha lamentado que no todo es un problema de guerras, sino que muchas veces es un problema civil, de opresión y de pobreza, que cree que la sociedad debería ser capaz de superar. LA DEFENSA DE LA LENGUA, "UNA PRIORIDAD" Ha reiterado que la identidad catalana "está amenazada" y por eso cree necesario ver como una prioridad defender la lengua, que asegura que es una clave esencial de la identidad y que ha insistido en que está en situación crítica. "La lengua, la historia, la memoria y la capacidad de proyecto son elementos básicos del ser de un pueblo y esto, ahora --y no querría que se considerara una exageración y alarmismo--, corre riesgos", ha avisado Pujol. "La existencia de un pueblo, de una larga continuidad, siempre se ha salvado con tenacidad, con inteligencia, pero también con voluntad de ser, siempre ligado a la idea de identidad que Pau Casals mantuvo con toda rotundidad", ha reivindicado. Por eso, ha considerado que en el ámbito de la lengua se debe actuar con términos muy abiertos, lo que ha calificado como un reto tremendo, en sus palabras: "Tenemos la obligación de acogerlo y de mantener nuestra identidad". "Nosotros tenemos que estar abiertos al mundo, pero para empezar tenemos que estar abiertos a toda la gente que vive en Cataluña", ha concluido.