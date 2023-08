Iceta cree que Rubiales debería dar explicaciones y pedir perdón por darle un beso a Jenni Hermoso tras ganar el Mundial de fútbol

Iceta: Rubiales debería dar explicaciones por el beso a Jenni Hermoso y pedir excusas

Miquel Iceta, ministro de Cultura y Deporte, ha dicho, en declaraciones a RNE desde Sídney, que Luis Rubiales, presidente de la Federación Española de Fútbol (RFEF), debería dar explicaciones e incluso pedir perdón por el beso que le dio en la boca a la jugadora Jenni Hermoso durante la entrega de medallas, tras lograr la selección española el título mundial.

“Lo primero que ha de hacer es dar explicaciones y presentar excusas”, aseguró Iceta, quien también opinó en otro momento que es “inaceptable” el gesto del mandatario federativo.

“Es lo lógico y lo razonable, porque realmente es verdad que el momento que se vivió en Sídney fue un momento muy especial, un momento de muchas emociones, pero precisamente quienes tenemos responsabilidades públicas hemos de ser extremadamente cuidadosos, porque estamos dando un mensaje a la sociedad, y el mensaje es igualdad de derechos, es respeto y por lo tanto evitar cualquier circunstancia que pueda interpretarse en clave de prevalencia, no es el que manda el que fuerza un beso, no puede ser”, explicó el ministro.

“Por lo tanto”, continuó en el programa ‘Las mañanas de RNE’, “desde ese punto de vista, lo que me gustaría es escuchar las explicaciones del presidente y también que pida excusas, porque probablemente cuando él vea las imágenes se dará cuenta de algo que quizá en el momento no tuvo presente”.

Iceta añadió que en la final se vivió “un acontecimiento deportivo” pero también “un momento de igualdad, de derechos y de respeto hacia las mujeres”. “Todos hemos de ser especialmente cuidadosos en nuestras actitudes y en nuestras acciones. Creo que es inaceptable besar en los labios a una jugadora para felicitarla y, tal como lo he visto, porque no lo vi en directo, sino que lo he visto después en las redes, hay que decirlo”.

La selección española femenina de fútbol se ha proclamado este domingo campeona del mundo por primera vez en su historia después de superar en la final del Mundial de Australia y Nueva Zelanda a Inglaterra (1-0), un partido decidido por un gol de Olga Carmona antes de la media hora de juego.

