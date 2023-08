Exmiembros de PSOE y CS lanzan un manifiesto para pedir un acuerdo de Feijóo y Sánchez y "no depender de un prófugo"

La plataforma 'Consenso y Regeneración' ha impulsado un manifiesto, firmado por más de cincuenta personalidades de la sociedad civil, entre los que se encuentran catedráticos y antiguos miembros de PSOE y Ciudadanos, en el que solicitan a PP y PSOE que busquen un diálogo encaminado a "forjar acuerdos de gobierno o de legislatura" para no "depender de los votos de un prófugo de la justicia". En concreto, este manifiesto está suscrito por el exeurodiputado Pedro Bofill, el exdiputado de Ciudadanos Nacho Prendes, el que fuera diputado de Ciudadanos en el Parlamento de Cataluña José Domingo Domingo y el catedrático de Derecho Constitucional y exmiembro de Ciudadanos Francesc de Carreras, además de numerosos profesores, catedráticos, empresarios y profesionales liberales. Desde este manifiesto, reflexionan sobre los resultados electorales del pasado 23J, destacando el crecimiento del bipartidismo: "Por ello, resultaría contradictorio que la gobernabilidad de España termine dependiendo de estos últimos". En este contexto, piden "recuperar la cordialidad política que permita un diálogo constructivo entre los diferentes partidos, y en particular, entre PP y PSOE, en aras de afrontar los desafíos para dotar de estabilidad institucional al país". Así, llaman a "dejar atrás" las tendencias del pasado ciclo político "que han incrementado la polarización, han dado lugar a bloqueos políticos y han deteriorado la democracia sometiéndola a un acentuado estrés institucional". "Así las cosas, solicitamos a PP y PSOE que aprovechen el actual proceso de formación de gobierno para entablar un diálogo encaminado a forjar acuerdos de gobierno o de legislatura, donde la diversidad ideológica y el pluralismo no sean obstáculo para entenderse y para pactar políticas fundamentales en interés de todos los españoles y de nuestra propia democracia", zanja el manifiesto.