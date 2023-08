Esparza achaca a un cambio de ciclo su renuncia a repetir de candidato de UPN y ve "personas valiosas" para sucederle

El presidente de Unión del Pueblo Navarro (UPN), Javier Esparza, ha justificado por un cambio de ciclo su decisión de no repetir como candidato en las próximas elecciones autonómicas y, aunque cree que hay "tiempo de sobra" para esos comicios de 2027, ya adelanta que su partido está "repleto de personas valiosas" para sucederle. "La vida son ciclos --ha explicado--. Yo he tenido la oportunidad y el honor de tener la opción de presentarme en tres ocasiones, hemos ganado las tres ocasiones, pero tiene que haber ciclos y creo que UPN está repleto de personas valiosas que en un momento determinado pueden hacer el mismo papel, mucho mejor que yo mismo". En declaraciones en el Congreso tras su audiencia con el Rey, Esparza ha explicado que, tras su anuncio se abre "un tiempo de reflexión" en UPN, pero sostiene que hay "tiempo más que de sobra" para la sucesión, ya que las elecciones son en 2027. Su papel, según ha explicado, será "ayudar" a quien sea elegido: "Ayudaremos a quien venga en todo lo que esté en nuestra mano para que presida el próximo Gobierno de Navarra, eso que no le quepa ninguna duda a nadie", ha apostillado.