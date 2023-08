Entre bastidores de un Mundial para la historia

Nayara Batschke

Sídney, 21 ago (EFE).- Al principio eran cinco o seis. En la última semana, un centenar. A medida que avanzaba el Mundial, más y más periodistas aterrizaban en Australia y Nueva Zelanda para narrar en tiempo real todos los detalles que señalaban a España como una de las máximas favoritas a ganar una Copa del Mundo histórica.

"Entrar aquí ya impresiona. No me esperaba que hubiera tanta gente, es el escenario perfecto. No hace mucho había 5, 10 personas en la sala de prensa y 300 personas en la grada", decía una sorprendida Jenni Hermoso en una rueda de prensa ante decenas de periodistas en Auckland.

Con una asistencia récord de casi dos millones de personas en los estadios y audiencias máximas en las televisiones alrededor del mundo, el Mundial 2023 ha batido plusmarcar tras plusmarca y se ha alzado como punto de inflexión para el fútbol femenino. Y también entre bastidores.

Días antes del inicio de esta novena edición, periodistas, fotógrafos, camarógrafos y comentaristas llenaban las salas de embarque de los múltiples aeropuertos que conectaban con Nueva Zelanda o Australia, mientras que comisarios y pilotos daban las bienvenidas a los "enviados especiales" de diferentes partes.

"Es mi tercer Mundial y nunca había visto algo así", decía una reportera 'freelance' en el aeropuerto de Sídney mientras esperaba su conexión a Auckland.

Había mucha prensa estadounidense, es verdad, pero por las terminales y pasillos de los aviones igualmente desfilaban profesionales de Francia, Alemania, Holanda, Japón, Brasil, Colombia.

Y España, por supuesto. Un escueto grupo, de media docena de periodistas, siguieron los pasos de La Roja campeona desde sus primeros días en Palmerston North, un pequeño pueblo en Nueva Zelanda que adoptó como hogar durante la fase de grupos.

Era el 15 de julio y la selección entraba en su última semana de concentración antes del arranque de la cita planetaria. Mientras avanzaban los días, no obstante, más y más periodistas se sumaban y rápidamente "Palmy" se convirtió en el punto de encuentro de la prensa española en Nueva Zelanda.

Su buena actuación rápidamente acaparó la atención y, de repente, en la sala de prensa del Massey Sports Institute ya se escuchaba conversaciones en inglés y se identificaban logotipos de la prensa neozelandesa.

"España es el equipo a tener el ojo puesto", repetía un redactor del periódico "Stuff".

Los dos primeros partidos de la absoluta, frente a Costa Rica y Zambia, contaron con una presencia regular. Ante Japón, llegó la primera sorpresa. Con un centro de medios en su aforo máximo, muchos de los periodistas buscaban un hueco en el suelo o se acurrucaban en las bancadas.

Un escenario que se mostró una constante en este Mundial.

"Cuando comencé a jugar no había ídolos en el fútbol femenino. Ustedes no cubrían, no mostraban el fútbol femenino. ¿Cómo iba a entender que yo podía ser una jugadora, llegar a la selección y convertirme en un referente?", inquiría la brasileña Marta en llanto ante las cámaras de una sala abarrotada de periodistas en Melbourne.

El transcurso del campeonato y la eliminación de varias selecciones obligaron a los medios a elegir qué equipo seguir. Algunos se quedaron en Nueva Zelanda tras el batacazo de España ante Japón, la mayoría emprendió rumbo a Australia. Y entonces regresaron.

"Mi editor me mandó a Australia porque prácticamente todos los demás equipos estaban allí, pero después de Suiza (en los octavos de final), quedó claro que España era el equipo a seguir", contaba un periodista alemán.

El número de profesionales de prensa crecía en la misma proporción al de aficionados en las gradas de los estadios y espectadores en la televisión.

Las limitadas salas para ruedas de prensa empezaron a hacerse más y más pequeñas, con los equipos de voluntarios buscando formas de acomodar a todos.

"La elección por España es precisamente para acompañar esa trayectoria del fútbol femenino en España, que ha escalado en los últimos años con la base y ahora la selección principal", indicó la brasileña Amanda Porfirio.

La previa de la semifinal entre España y Suecia supuso otro shock, positivo, para periodistas, asesores de prensa, personal de la FIFA y jugadoras.

Las palabras esa tarde de Jenni, veterana de la selección y una de las pioneras del fútbol femenino español, sintetizan bien la atmósfera: "Ojalá en el futuro las nuevas generaciones lo puedan disfrutar aún más, llenando estadios y llenando salas de prensa".

Y las de Irene Paredes, tras la conquista del título de campeona mundial ante casi 76.000 espectadores y centenares de periodistas, lo atestiguaban: "Hemos crecido muchas veces pensando que no era nuestro lugar. Si esta final sirve para que sepan que este lugar también es nuestro, que se puede jugar un Mundial y que al final somos referentes, eso también es historia". EFE

nbo/og

(vídeo)