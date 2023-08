El PSOE expulsa a sus ediles de Algámitas (Sevilla) por hacer que la Alcaldía recayese en el único concejal del PP

La ejecutiva federal del PSOE ha avalado el pasado 2 de agosto la decisión adoptada el 17 de julio por el PSOE de Sevilla de expulsar, de manera provisional, a tres de los cuatro ediles del Grupo socialista por haber votado al único concejal del PP en la sesión de investidura de junio y propiciar que ganase la Alcaldía frente a Unidos por Algamitas, que había sido la lista más votada y esperaba arrebatar el poder al PSOE. Así lo han informado a Europa Press fuentes del PSOE, precisando que el cuarto concejal del Grupo socialista no es militante del partido y, por ende, no puede ser expulsado. El PSOE de Sevilla ya anunció a mediados de junio que tomaría medidas contra los concejales socialistas de Algámitas --también los de Santiponce-- ya que en ambos municipios se había entrado "en aritméticas con el Partido Popular" para la composición de las nuevas corporaciones locales salidas de las elecciones del pasado 28 de mayo. En el caso de Algámitas, el PP, que obtuvo un solo concejal, se alzó con el bastón de mando al darle su apoyo los cuatro concejales del PSOE, pese a que en el comité provincial se acordó no favorecer ningún gobierno municipal en el que estuviera el Partido Popular.