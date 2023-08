El ecuatoriano Richard Carapaz no supera la caída del Tour y se pierde la Vuelta

Redacción deportes, 21 ago (EFE).- El ecuatoriano Richard Carapaz (EF Education-EasyPost), no podrá disputar la Vuelta a España que comienza el próximo sábado en Barcelona al no haberse recuperado plenamente de la lesión de rodilla que se produjo en una caída que sufrió en el Tour de Francia.

Según comentó en Radio La Red el médico de Carapaz, José Reinhart, el ciclista carchense se sigue recuperando de la lesión en su rodilla, pero el proceso de recuperación ha sido más lento de lo esperado.

“En la parte médica, Richard está dado de alta. De la rodilla está muy bien, pero en el camino tuvo una molestia muscular y eso retrasó un poco su recuperación”, comentó el doctor.

Reinhart despejó todos los rumores sobre una hipotética participación de Carapaz en la Vuelta.

“Venimos midiendo día a día el trabajo de Richard, pero no podrá estar en la Vuelta a España. Se hizo lo necesario, se siguieron los pasos indicados, pero no llega. Al inicio teníamos la esperanza de que llegara a la competición, pero no se pudo. Conversamos con él, su entrenadora y ambos aceptaron la recomendación”, señaló.

Reinhart aseguró que la presencia de la ‘Locomotora’ en España siempre se planteó como un escenario complicado, debido al alto factor de riesgo en una recaída.

“Si él participaba en La Vuelta, no iba a responder al 100%. Incluso, puede sufrir una lesión muscular. Lo mejor es parar y que se recupere bien para volver a las calles”.

Finalmente, el doctor del ciclista detalló las razones por las que la recuperación se alargó más de lo esperado.

"El problema que tuvo fue una inflamación del tendón y eso hizo que el proceso, que venía muy bien, se tarde unos días más”. EFE

soc/og