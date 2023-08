CyL en contra de que el nuevo sistema de financiación sea la moneda de cambio de Sánchez para conformar nuevo gobierno

La Junta de Castilla y León ha defendido este lunes la aprobación de un nuevo modelo de sistema de financiación autonómica a través de su debate entre todas las comunidades autónomas en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), en lugar de utilizarlo como moneda de cambio por Pedro Sánchez para conformar un nuevo gobierno. Pese a que la ministra de Hacienda en funciones, María Jesús Montero, se ha mostrado a favor de un nuevo modelo, el consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández-Carriedo, ha recordado que tal petición no es nueva y la viene reivindicando desde hace mucho tiempo Castilla y León al objeto de sustituir al pactado en 2009 por Zapatero y Ezquerra Republicana "sin escuchar" al resto de CCAA, algo que desde el Gobierno autonómico se ha solicitado por carta y en el seno del CPFF. En cualquier caso, el consejero y portavoz de la Junta, en declaraciones recogidas por Europa Press, reitera la necesidad de que el nuevo modelo tenga en cuenta una serie de variables que aumentan los costes, como por ejemplo los incendios que afectan a comunidades con gran superficie forestal, y, sobre todo, exige que ese nuevo modelo sea pactado en el CPFF para garantizar la financiación de los servicios públicos, "en lugar de que se convierta en un precio político para conformar un gobierno". También aboga por utilizar como foro el CPFF a la hora de abordar aquellos recursos que el Gobierno destine a las CCAA para reducir la deuda. "Tiene que hacerse con criterios objetivos. Si esas aportaciones de recursos se vinculan a una reducción de la deuda por parte de las comunidades autónomas, nosotros así lo haremos", ha declarado el consejero portavoz, quien insiste en denunciar que "lo que no tiene sentido es que estos recursos se distribuyan de forma desigual, no objetiva y solo para algunos territorios, simplemente por el hecho de que el voto de esa región sea necesaria para formar un nuevo gobierno".