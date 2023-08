Coco Gauff: "No sé si podré alcanzar lo que hizo Serena Williams, pero ese el sueño"

Cincinnati (EE.UU.), 20 ago (EFE).- Coco Gauff, que ganó este domingo el WTA 1.000 de Cincinnati, aseguró que no sabe si podrá "alcanzar lo que hizo Serena Williams", pero reconoció que "ese es el sueño", tras ganar la final por 6-3 y 6-4 a la checa Karolina Muchova.

"A veces creo que aumenta la presión (actuar como ejemplo para la comunidad afroamericana), porque sé que hay esta comunidad, de personas de color, que se inspiran mucho en mí, sobre todo después de la retirada de Serena Williams, la gente me considera como su nueva líder", aseguró Gauff en rueda de prensa tras la final.

"No me pongo en ese nivel, porque Serena es la más grande de siempre por algo. Yo soy parte del resto. No sé si podré alcanzar lo que ella alcanzó. Ese es el sueño", prosiguió.

"Para mí se trata de intentar ser mi mejor versión y ser la mejor Coco dentro y fuera de la pista. Intento actuar bien y apoyar las iniciativas correctas", concluyó.

Gauff, de 19 años, ganó su primer título en un WTA 1.000 y suma ya tres títulos en esta temporada, tras Auckland y Washington.

Con el español Pere Riba como entrenador, Gauff ha dado un paso al frente en su crecimiento.

"Para mí era difícil porque sabía en qué tenía que mejorar, lo entrenaba, pero no conseguía mostrarlo en los partidos. Todavía puedo mejorar mucho", contó la estadounidense. EFE

