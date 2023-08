Carmen Arce 'Kubalita':"Estas jugadoras se merecen jugar los Juegos Olímpicos"

Madrid, 21 ago (EFE).- Carmen Arce 'Kubalita, primera portera oficial de la selección española, declaró que las jugadoras de la selección española se merecen disputar unos Juegos Olímpicos al ser preguntada por el mensaje que les daría a las recientes campeonas del mundo.

"Primero les daría las gracias porque nos han hecho vibrar con este triunfo que es alma de todos y luego las diría que descansen porque nos espera una eliminatoria a finales de septiembre para poder ir a la Olimpiada. Estas jugadoras merecerían estar ahí que por cierto, sé que es el sueño de Alexia y de todas", indicó a EFE gracias a una iniciativa de Snatt's de Grefusa que busca ensalzar la figura de las primeras futbolistas de nuestro país.

La exportera ensalzó la figura de las jugadoras que se han sobrepuesto a todos los "intentos de división" y señaló la importancia de cambiar muchas cosas para tener un buen rumbo en el futuro.

"Las jugadoras se dieron cuenta de que este era su mundial y que iban a pelearlo. El equipo ha sido capaz de sobreponerse a los intentos de división, lo cual no quiere decir que no hayan heridas y que no haya necesidad de un diálogo y de que se ventilen muchas cosas", aseguró a EFE.

La valenciana, que a pesar de ser portera la pusieron el apodo de 'Kubalita' por su parecido a Kubala en el color de pelo, comentó que España va a tener mucha "más afición" y va "a dar gusto" ver los partidos y reivindicó que se haga efectivo el convenio de LaLiga y mayores presupuesto.

"Lo que me gustaría es tener por fin tengamos el Convenio de la Liga firmado porque todavía no está. También, mayores presupuestos que alcancen a equipos que son muy humildes y al fútbol base, porque la cantera que tiene España de fútbol femenino sí que es la mejor del mundo", subrayó.

Al ser preguntada por el beso de Rubiales a Jennifer Hermoso, la exfutbolista fue contundente.

"Bueno, yo creo que es una sobredosis de testosterona.Creo que es que es una imagen que no debería de haber surgido entre una persona que tiene que tiene la responsabilidad de ser el Presidente de la Federación Española", confesó 'Kubalita que mandó un mensaje a los colegios para ayudar a las niñas que quieren jugar al fútbol.

"Lo primero es que haya ayuda en los colegios y en los patios para que las niñas que quieren jugar puedan hacerlo a gusto y que las maestras y los maestros las apoyen", remarcó. EFE

jpa/og