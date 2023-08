Andrés Carrasco, cuarto entrenador español del Dinamo Tiflis desde 2011

Tiflis, 21 ago (EFE).- El catalán Andrés Carrasco, antiguo seleccionador de Kuwait y con experiencia en el fútbol turco, ucraniano y australiano, se ha convertido en el cuarto entrenador español que dirige al Dinamo Tiflis desde 2011.

"Trabajar como entrenador en un club con tanta historia es un privilegio. He ido paso a paso y mi sueño se ha cumplido", comentó a Efe desde la base de entrenamiento del Dinamo en la capital georgiana.

Carrasco, que encabezó hace una década la cantera de fútbol base del Dinamo, sigue la senda marcada por los técnico españoles Alex García, del que fue ayudante; Félix Vicente y Xisco Muñoz, que dejaron una profunda huella en el club.

El español, de 45 años, asume el cargo en sustitución del georgiano Gueorgui Chiabrishvili, que pagó el precio de ser eliminado en competición europea, primero por el Astaná kazajo y después por el Hamrun maltés.

Desde que se sentó en el banquillo, el Dinamo, que es tercero en liga con 40 puntos en 21 partidos -a 6 del líder, el Dinamo Batumi-, ha ganado por goleada los dos partidos disputados, ante el Gagra (6-1) y el Samgurali (5-2).

Aunque advierte que están a expensas de los resultados de otros equipos, subraya que un equipo histórico sólo puede pensar "en ser primero", ya que tener otra cosa en mente en un club como el Dinamo "es inaceptable".

"Los futbolistas georgianos y españoles se parecen por sus características técnicas. La calidad es muy similar. Sólo que los georgianos deben trabajar más en su juego colectivo", explica.

Carrasco fue uno de los fundadores de la academia del Dinamo, de donde han salido futbolistas como el mejor jugador de la liga italiana la pasada temporada, Khvicha Kvaratskelia, que milita en el campeón de liga, el Nápoles.

Aunque hay otros jugadores como el portero del Valencia, Georgui Mamardashvili, o el delantero del Metz, Georgui Mikautadze, que triunfan en el fútbol europeo, el español tiene una explicación para los fiascos en competiciones europeas.

"Hay muchos factores. Hay un problema de carácter entre los futbolistas, que no tienen mentalidad de ganador en esos partidos tan importantes a nivel de clubes. También que el campeonato local no es un torneo de suficiente nivel y no atrae al estadio a muchos aficionados. Intentaremos hacer todo lo posible para que los hinchas se sientan de nuevo orgullosos del juego del Dinamo", afirmó.

Reconoció que los aficionados georgianos esperan que el Dinamo, que fue campeón de la Recopa en 1981, compita bien en Europa.

"Pero aún estamos lejos de eso", dijo Carrasco, quien adelantó que intentará centrarse en sacar buenos jugadores de la cantera para el primer equipo.

"Si logramos sacar nuevas estrellas, seré feliz", añadió.

Eso sí, no olvida a su equipo del alma, el Barcelona, donde trabajó doce temporadas en el fútbol base antes de recorrerse el mundo.

"Espero que esta temporada junto a Xavi el Barcelona tenga éxito no sólo en la Liga, sino también en la Champions. Estoy convencido de ello", subrayó.EFE

