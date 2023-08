Santi Cazorla se reencuentra con la afición oviedista a la espera de debutar

Oviedo, 20 ago (EFE).- El centrocampista Santi Cazorla, flamante último fichaje del Real Oviedo, se dio su primer baño de masas en la previa del partido ante el Racing de Ferrol, cuando saltó al césped del Carlos Tartiere para saludar a los miles de aficionados oviedistas que ya le esperaban en las gradas del municipal ovetense.

Aunque la presentación oficial todavía tendrá que esperar unos días, ningún oviedista se quiso perder la oportunidad de saludar por primera vez a Santi Cazorla, que regresa al Real Oviedo 20 años después de su marcha y que este domingo pudo pisar el césped del Carlos Tartiere y reencontrarse con la afición azul.

Cazorla, que llegó a la capital del Principado el viernes y el sábado ya acudió a la ciudad deportiva de El Requexón para conocer a sus nuevos compañeros y entrenadores, saltó al rectángulo de juego una vez finalizado el calentamiento del Oviedo y el Racing de Ferrol.

Eran las 16:53 horas cuando Cazorla, acompañado de sus hijos India y Enzo, atravesó un pasillo formado por la Real Banda de Gaitas Ciudad de Oviedo y en el círculo de central le esperaban un jugador y una jugadora de la cantera oviedista.

"Es un placer para mí estar aquí. En primer lugar, quiero agradecer al Grupo Pachuca, a Jesús Martínez, Martín Peláez y toda la directiva por cumplir por fin el sueño de volver a casa", comentó Cazorla desde el centro del campo, admitiendo que no tenía mucho tiempo "porque lo importante hoy es ganar y sumar los tres puntos".

Mientras el Carlos Tartiere coreaba el nombre del internacional español, Cazorla confesó que "llevaba fuera de casa 20 años y siempre que he venido me mostrasteis respeto y cariño para mí y para mi familia, pero lo que he vivido estos tres días es algo que creo que no me merezco y que siempre os agradeceré de corazón. Vengo a sumar todo lo que pueda, me dejaré la vida por ello. Muchas gracias y hala Oviedo". EFE

1012134

pfg/rm

(foto)