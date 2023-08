Plataforma per la Llengua pide al Gobierno publicar el memorándum del catalán que enviará a la UE

Plataforma per la Llengua ha pedido al Gobierno que haga público el memorándum que presentará al Consejo de la Unión Europea (UE) para "confirmar que solicitará de manera específica" la incorporación del catalán al listado de lenguas del artículo 1 del Reglamento, que establece cuáles son las lenguas oficiales y de trabajo de la UE. La entidad ha celebrado la primera carta que el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha enviado a la UE, pero ha valorado "que es solo el primer paso de un recorrido que aún presenta incógnitas", informa en un comunicado este domingo. Ha avisado de que en 2004 el expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, solicitó un estatus para el catalán "a medio camino entre la oficialidad y el no reconocimiento" mediante una regulación del propio reglamento, y ha sostenido que esto no se puede repetir. "Los estados se intercambian cartas continuamente en función de sus intereses, y corresponde al Gobierno español negociar hábilmente, tal y como haría si fuera el castellano el que dependiera", ha añadido sobre la aceptación de la oficialidad de las lenguas por parte de los otros estados miembros. Plataforma per la Llengua ha subrayado que la presidencia rotatoria de la UE que ahora tiene España "es una buena ventana de oportunidad para conseguir esta reivindicación histórica" gracias a la capacidad negociadora del país.