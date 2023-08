Paralluelo: "Esta Copa tenía que ser nuestra, nos la merecíamos"

Redacción deportes, 20 ago (EFE).- La internacional española Salma Paralluelo, elegida la Mejor Joven del Mundial femenino, dijo que está "súper feliz" por la conquista de una Copa del Mundo con la que han hecho historia.

"Estoy super feliz, sabíamos que no iba a ser fácil, pero esta Copa del Mundo tenía que ser nuestra, nos la merecáamos, es un sueño de todas y de todo un país", aseguró..

"El vestuario es una locura, estamos celebrando, hablando con las familias, súper emocionadas. Todos los mensajes son positivos, hemos hecho historia y esto es grandioso. La alegría ha sido compartida, he llorado y he hablado con mi familia, para mí ellos son todo. Me han dicho que nos lo merecíamos", dijo a RTVE. EFE

