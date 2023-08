Mechaal: "Katir y yo hemos pagado las dos semanas perdidas del Campeonato de España"

Budapest, 20 ago (EFE).- El catalán Adel Mechaal, eliminado en las semifinales del 1.500 junto a su compatriota Mohamed Katir, criticó que la cercanía del Campeonato de España con estos Mundiales de Budapest les ha perjudicado por las "dos semanas perdidas mientras sus rivales seguían cargando pilas".

Mechaal, vigente subcampeón europeo de 3.000 metros de pista cubierta, aguantó el ritmo del grupo de cabeza hasta la última vuelta, en la que empezó a ir perdiendo posiciones hasta concluir noveno con 3:33.33.

"He corrido bien, me he encontrado bien, pero quizá he notado las dos semanas perdidas para el Campeonato de España mientras los rivales seguían cargando las pilas. Estar en la final o no ha sido cosa de dos décimas. Yo miro para atrás, veo lo que perdí y veo las dos semanas del Campeonato de España, la de antes y la de competición", dijo Mechaal en la zona mixta del Centro Nacional de Atletismo de Budapest.

"Han sido dos semanas muy flojas debido a que había que llegar muy fuerte porque si no te quedabas en casa. El campeonato estaba muy cerca", confesó el atleta catalán sobre el Campeonato de España, celebrado entre el 28 y 30 de julio.

"Katir y yo hemos pagado el Campeonato de España. Los dos queríamos ganarlo, hemos descansado mucho para llegar de la mejor forma posible y lo hemos pagado. Esas dos semanas han sido en vano porque quitas las pesas dos semanas, quitas las cuestas y corres desde el campeonato tres semanas, la cual la última no vale porque hay que descansar", comentó.

"Desde el Campeonato de España hemos hecho una semana de carga de 180 kilómetros, otra media de 120 y esta de 65. El atletismo son décimas, hemos entrado en la última recta en posiciones de pasar, y hemos perdido ese pequeño punto de fuerza del Campeonato de España que igual lo hubieras tenido o igual no", manifestó.

"Creo que hemos descansado demasiado para el Campeonato de España y nos ha pasado factura. Los británicos dieron a dedo a Josh Kerr y otros países hicieron igual. Creo que el Campeonato de España fue sido una rivalidad muy fuerte y hemos descansado como si eso fuese el Mundial", apuntó Mechaal, que puso como ejemplo lo que hace Australia.

"Los australianos hacen sus campeonatos en abril y los Juegos son el 1 de agosto. Ahí seleccionas y puedes preparar bien otro campeonato. Es bueno que en España haya mucha gente pero eso hace que lleguemos muy tostados. Esperábamos estar en la final, era el objetivo, pero lo hubiésemos logrado si no hubiésemos descansado en exceso. Hemos estado nueve semanas juntos en Sierra Nevada y sabemos lo que hace uno y otro y hemos descansado los dos", concluyó. EFE

