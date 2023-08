Las imágenes de la jornada 2

Madrid, 20 ago (EFE).- Las imágenes de la segunda jornada de LaLiga Santander:

LAS MEDIAS ROTAS DE BELLINGHAM

La gran sensación del inicio de LaLiga EA Sports muestra cada partido una imagen que llama la atención de los aficionados. Salta al campo con las medias totalmente rotas, con varios agujeros de gran dimensión en la parte trasera, intentando respetar el logo de la marca deportiva que viste al Real Madrid y también a él.

Hasta ahora era más habitual ver un pequeño agujero en las medias de algunos futbolistas buscando reducir el riesgo de lesión pero, en el caso de Bellingham, su intención de liberar de presión al músculo y no sentir presión alguna, provoca una escena llamativa. Nada de lo que haga y ninguna de sus manías se pueden discutir a un futbolista que protagoniza el mejor arranque posible en un club de la entidad del Real Madrid, alejado de la presión que podía sentir.

EL ESTRENO DE RÉCORD DE YAMAL

Con apenas 16 años y 38 días Lamine Yamal hizo historia en el Barcelona. El extremo se convirtió en el jugador más joven de la historia del club en ser titular en un partido de LaLiga. En una plantilla con estrellas, con sueldos millonarios, asoma el descaro de un niño, con su juego vertical, con mucha calidad en su fútbol desbordante, al que Xavi Hernández sin opción de fichajes de renombre por la situación económica del club y tras perder a Dembélé, no ha dudado en dar paso.

El impacto de Fermín en pretemporada le siguió la irrupción de Yamal que vivió un día que jamás olvidará. Superó un récord de Martínez Alama en los años 40. Siguió la estela de Ansu Fati y Gavi. Brilló en la primera mitad ante el Cádiz generando acciones de desequilibrio en una exhibición de sus cualidades. No le pesó la responsabilidad de ser elegido por delante de nombres como Ferran Torres, Ansu o Abde. Es el nacimiento de una nueva estrella.

EL PERDÓN DE ARRASATE

La grandeza de un entrenador se mide en gestos como el que dejó el técnico de Osasuna, Jagoba Arrasate, tras la derrota de su equipo en su estadio ante el Athletic Club de Bilbao. Avergonzado por el comportamiento de uno de sus jugadores, no dudó en pedir perdón en la sala de prensa.

"Esto no es Osasuna", afirmó recriminando la durísima entrada del Chimy Ávila sobre Álex Berenguer, que le costó la expulsión al delantero hispano-argentino. "La acción no tiene sentido. No es la primera ni la segunda. Pido disculpas al Athletic", añadió en unas declaraciones que han tenido el reconocimiento del mundo del fútbol y que engrandecen la figura de entrenador con el dolor reciente de la derrota.

EL TIRÓN DE OREJAS DE GERARD MORENO

Le habían anulado el gol en la primera ocasión que marcó por una mano involuntaria tras el despeje del portero rival, pero a la segunda demostró su olfato goleador, en la zona precisa donde cae el balón muerto para remacharlo a la red e iniciar una celebración característica de Gerard Moreno.

En el pasado hasta levantó polémicas en casa del Atlético de Madrid, por dirigirse a la cámara, tocarse las dos orejas y sacar la lengua en un gesto siempre dirigido hacia sus hijas. Lo repitió meses después en Mallorca, equipo al que nunca había marcado, para dar el primer triunfo de la temporada al Villarreal y relanzar su candidatura a la selección española a días de una nueva lista de Luis de la Fuente.

EL RECITAL SIN VICTORIA DE REMIRO

Solo en el minuto 94, a bocajarro, fue capaz de superar Migueza a Álex Remiro, que se fue "chinado" del Reale Arena. Incrédulo tras un recital de paradas. Hasta seis. De todos los colores. Por arriba, de reflejos, con agilidad. Parecía imbatible para sostener el triunfo de la Real Sociedad, hasta que se quedó vendido por sus compañeros y enfadado.

La grada alentaba cada parada de Remiro. Salvado por el poste en el primer acto y brillante en el segundo cuando el Celta de Vigo creció en el partido. Con cada intervención salvadora se envalentonaba más pero veía que la labor defensiva de su equipo no funcionaba. Rematado en el área chica tras un saque de esquina, el tanto provocó el enfado de un portero que dio un recital sin premio. EFE

