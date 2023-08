Las 5 claves de la jornada 2

Madrid, 20 ago (EFE).- Las cinco claves de la segunda jornada de LaLiga Santander:

1. BELLINGHAM, EL 9 INESPERADO

Sin Karim Benzema, el gran referente ofensivo del Real Madrid desde el adiós de Cristiano Ronaldo, pocos podían pensar que el primer jugador que asumiría el peso del gol fuese Jude Bellingham. A sus 20 años ha respondido con grandeza y una personalidad arrolladora al papel que le ha asignado Carlo Ancelotti. El técnico tiene la virtud de amoldar la táctica a sus futbolistas. Cambió el sistema, introdujo un rombo en el centro del campo, situó al inglés a espaldas de los delanteros y su visión no ha podido tener una recompensa más veloz.

Al tanto en San Mamés el día de su estreno oficial, Bellingham le sumó dos en Almería para convertirse en la gran sensación del arranque de LaLiga. Esas remontadas que le dejaban incrédulo a la distancia, la vivió con la tranquilidad que reflejaban los rostros de sus compañeros cuando iban por detrás en el marcador. El Real Madrid concedió defensivamente pero explotó la llegada desde segunda línea con la figura de un futbolista que le lanza al liderato con el mejor inicio de temporada de su carrera. Con margen aún para la mejora y sin techo.

2. LA CONEXIÓN PEDRI-GUNDOGAN AL RESCATE

El estreno del Barcelona en la que será su casa mientras duren las obras de reconstrucción del Camp Nou, el Estadio Olímpico Lluís Companys, dejaba dudas del vigente campeón ante el Cádiz. Salvado por Ter Stegen en un mano a mano ante Roger, viendo como el rival esperaba y generaba peligro cuando pisaba su área. Cuando lo ocurrido en Getafe dejaba de considerarse un accidente de inicio de curso, apareció una conexión de estreno que desborda calidad.

La pidió Pedri para romper líneas en carrera y buscar al mejor socio posible. Gundogan dejó la primera muestra de la calidad que le precede. Pieza clave en el Manchester City que logró la ansiada 'Champions'. Su toque preciso, picado, con poca fuerza, midiendo la velocidad de su nuevo socio en su desmarque al espacio, le dejó en disposición de hacer el gol que cambió el rumbo del partido a los 81 minutos. El futbolista canario no marcaba desde el 12 de febrero y se convirtió en el primer goleador azulgrana del nuevo curso.

3. PELLEGRINI NO SUPERA A SU 'BESTIA NEGRA'

"Un partido espeso de muchas imprecisiones". Así definió Mario Hermoso el duelo del Benito Villamarín entre Real Betis y Atlético de Madrid. Un solo tiro a puerta en todo el partido, del conjunto visitante y sin generar peligro alguno. El ímpetu bético, las rachas de buen fútbol con Isco ejerciendo liderazgo volviendo a disfrutar del fútbol, no superaron un muro infranqueable.

El empate sin goles se convierte en el undécimo partido de Manuel Pellegrini ante el Atlético de Madrid de Diego Simeone. Una auténtica 'bestia negra' al que no encuentra la forma de derrotar. No lo consiguió con el Málaga y lo intentó con un Betis con seis bajas que no fue capaz de mantener su buen inicio en forma de triunfo pero que mostró credenciales para instalarse en la zona alta de la clasificación.

4. BARAJA EXPRIME SUS RECURSOS

Por increíble que parezca, entre lamentos por la falta de refuerzos e incomprensión del valencianismo por la pasividad de los mandatarios, el equipo ché es el único junto al Real Madrid en el cierre del domingo y a la espera de lo que haga el Rayo Vallecano el lunes, que ha ganado sus dos partidos en un arranque de LaLiga que ni el más optimista soñaba.

A su victoria de mérito de Sevilla en el Ramón Sánchez-Pizjuán, le sumó una de menor brillantez y mayor sufrimiento ante la UD Las Palmas. Un duelo decidido desde el VAR por una de esas manos que no ponen de acuerdo a nadie, de Javi Muñoz, que no desaprovechó Pepelu para poner la firma a su primer tanto como jugador valencianista. Tras el sufrimiento agónico del pasado curso, viendo de cerca el descenso, llegarán los momentos duros pero Rubén Baraja con una perfecta gestión de sus recursos, ya ha conseguido seis puntos de seis posibles para cambiar el ánimo de su afición mientras esperan, a última hora, la llegada de refuerzos.

5. STUANI SUPERA LOS 50 GOLES EN PRIMERA

Igualó el Girona de Miguel Ángel Sánchez 'Míchel', con cuatro puntos en dos jornadas, el mejor arranque de su historia con un goleador eterno firmando un doblete ante el Getafe. A Cristhian Stuani con 36 años, se le siguen cayendo los goles. Siempre preparado para castigar el error del rival, como le ocurrió al portero David Soria. Siempre en boca de gol para definir con calidad cualquier buen centro desde los costados.

El punta uruguayo se convirtió ante la locura de Montilivi y con gestos de su amor profundo a un escudo, en el primer futbolista que supera la barrera de los 50 goles en Primera. Su importancia tiene tal dimensión que ha sido el autor de 51 de los 149 tantos del conjunto catalán en la élite del fútbol español. EFE

rmm/apa