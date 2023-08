La Fonteta estalla de júbilo al grito de campeonas para celebrar el título de España

Valencia, 20 ago (EFE).- Las más de 1.700 personas que se reunieron este domingo en la Fonteta, el pabellón donde juega el Valencia Basket sus partidos, para ver la histórica final del Mundial de Australia y Nueva Zelanda entre España e Inglaterra estallaron de júbilo al grito de campeonas para celebrar el título del equipo nacional español.

Después de más de dos horas de tensión y emoción, los aficionados, ataviados muchos de ellos con los camisetas de España y de otros clubes de fútbol españoles, dieron rienda suelta a su felicidad al grito de "España, España" y campeonas mientras sonaba por megafonía el "We are the champions".

Durante el partido, y pese al intenso calor reinante típico de un domingo de agosto, los gritos de ánimo por cada acción de ataque y las paradas de Cata Coll y también alguno de alivio por algunas ocasiones erradas por el rival, se sucedieron, aunque fue el gol de Olga Carmona a la media hora de partido y la salida de Alexia Putellas al campo los momentos más celebrados junto al pitido final del partido.

Desde antes de las diez de la mañana comenzaron a llegar aficionados españoles a la puerta 2 del Pabellón de la Fuente de San Luis de Valencia para conseguir el mejor sitio para ver el partido y, una vez abiertas las puertas a las 11 horas, los más jóvenes bajaron corriendo a tribuna para ocupar las primeras filas.

En la previa del partido los aficionados estuvieron muy animados en un cita que también contó contó con sorteos y animación.