Ivana Andrés: "Sabíamos que lo podíamos hacer"

Sídney, 20 ago (EFE).- Ivana Andrés, central y capitana de la selección de fútbol española, aseguró después de proclamarse campeona del mundo con La Roja tras desbancar a Inglaterra (1-0), que vivieron el duelo "muy intensamente y con muchos nervios" pero que sabían "que lo podíamos hacer" y que debían luchar por ello.

"He vivido el duelo muy intensamente, con muchos nervios. Nosotras sabíamos que lo teníamos ahí y que lo podíamos hacer. Hemos creído y confiado hasta el final, hemos luchado como jabatas, ha sido un trabajazo enorme del equipo y estamos muy felices", expresó la jugadora del Real Madrid.

La central salió al terreno de juego en la segunda parte como cambio obligado después de la lesión de Laia Codina en el minuto 73: "He salido corriendo porque Laia (Codina) se había lesionado, no me ha dado tiempo a calentar pero en un partido así da igual porque sales caliente", confesó.

"Este Mundial va por todas las pioneras y esas niñas que ahora van a empezar a jugar al fútbol", dijo. EFE

lgv/og