Hugo Arillo: "No puedo vivir mi día a día sin una buena siesta"

Pablo Verdú

Alicante, 20 ago (EFE).- El joven taekwondista ilicitano Hugo Arillo, que en 2023 ha alcanzado grandes éxitos deportivos como el subcampeonato del Mundo en Bakú o el Oro en los Juegos Europeos de Cracovia (-54 kilos) confiesa en una entrevista veraniega con la Agencia EFE que no concibe su día a día "sin una buena siesta".

Arillo (Elche, 2002) ha dejado de ser una promesa deportiva para sumarse con todos los honores a esa nueva generación de deportistas españoles a los que el futuro les pertenece.

Reside en el CAR de San Cugat del Vallés y durante todo el año viaja de un lado a otro del planeta en busca de medallas y puntos para mejorar su clasificación, por lo que cuando llegan las vacaciones –del 1 al 31 de julio- intenta desconectar, sin descuidar los entrenamientos, y reencontrarse con todo aquello que añora: familia, amigos y conciertos... sin renunciar nunca a la siesta.

Pregunta: ¿Qué hace un competidor de su nivel cuando está de vacaciones?

Respuesta: Paso todo el año fuera de casa, así que lo que más me apetece es estar con la familia y los amigos. Moverme por Alicante, Elche y la Comunidad Valenciana, aunque también me pego algún viajecito a Galicia.

P: ¿Por qué Galicia?

R: Aquí pasamos mucho calor y aquello es tan diferente... Me gusta pasar unos días en casa de mi compañero de habitación en el CAR, Pablo Patiño. La verdad es que no nos desconectamos, estamos pegados como lapas.

P: Tiene las dos opciones a mano. ¿Dónde se siente más cómodo, en la playa o en la montaña?

R: Soy más de playa o piscina. Cualquiera de las dos me va bien.

P: ¿Practica otros deportes en vacaciones?

R: Todos los que puedo, porque me encanta el deporte. Pero sobre todo pádel. Diría que juego unos tres partidos a la semana. Todo lo que sea con raqueta me gusta, aunque también le doy al vóley playa.

P: ¿No es futbolero?

R: Me gusta, pero no debo jugar porque es muy agresivo y es más fácil que haya lesiones.

P: ¿De qué equipo es?

R: Del Real Madrid. Del Elche también, aunque lo era más de pequeño.

P: Pues viviendo en San Cugat...

R: No creas. Como allí hay gente de toda España hay bastantes merengues. Casi más que culés.

P: ¿Va a conciertos y festivales o huye de las multitudes?

R: Qué va, me encantan. Siempre que hay uno por Alicante y Valencia y puedo, voy. Me gusta todo tipo de música, pero sobre todo el pop y el reggaetón.

P: ¿Cómo es una tarde de verano ideal para Hugo Arillo?

R: Soy deportista y, aunque esté de vacaciones, me encanta hacer deporte y competir. Lo ideal sería un partido de pádel y tras un baño salir con los colegas a tomar algo.

P: ¿Siesta o mejor no regalar un minuto en vacaciones?

R: Siesta cien por cien. No puedo vivir el día a día sin una siesta. Me estoy acostumbrando ahora a perdonar algún día, pero hasta hace poco era imposible. Incluso en los días de competición.

P: Fuera del mundo del taekwondo, ¿a qué otros deportistas admira?

R: Soy mucho de ver tenis. Es difícil no admirar a Rafa Nadal. Y también a Carlos Alcaraz.

Es joven y me veo un poco reflejado en él.

P: ¿Películas o series?

R: Las dos cosas. Me gustan las series, pero soy muy lento e inconstante para verlas. Igual veo varios capítulos de golpe que luego paro y descanso varias semanas.

P: En los primeros seis meses del año ya ha ganado una plata y un oro. ¿Descansamos o vamos a por más?

R: Los que me conocen saben que soy ambicioso. Lo que se ha ganado, ganado está. Ahora ya me enfoco en los Grand Prix que quedan y mi objetivo es subirme al podio en las pruebas en las que compita.

P: Y el verano que viene, los Juegos Olímpicos. ¿Se ve en París?

R: No es algo que me obsesione. Claro que es un objetivo para cualquier deportista, pero soy joven y si no puede ser los de París, serán los siguientes. Es difícil, pero lo voy a intentar hasta el final. EFE

1004341

pvb/crn/og

(foto)