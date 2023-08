Grau acusa a Feijóo de "prácticas caciquiles" y de intentar "matar" a Cs con transfuguismo

Barcelona, 20 ago (EFE).- La portavoz de Ciudadanos (Cs) en el Parlament, Anna Grau, ha acusado al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, de llevar a cabo "prácticas caciquiles" y de intentar "matar" a la formación naranja mediante "opas hostiles" y el fomento del "transfuguismo".

En una entrevista con EFE, Grau ha denunciado que en Cataluña Cs ha sufrido "una de las opas más agresivas" por parte de los populares -que tras el batacazo de Cs en las elecciones municipales y autonómicas del 28M ficharon al entonces portavoz parlamentario naranja, Nacho Martín Blanco, para encabezar la lista en Barcelona para el 23J-, pero ha puesto en duda su efectividad.

Cs consiguió únicamente diez concejales en Cataluña en las últimas elecciones municipales, al perder más del 95 % de los ediles que obtuvo en 2019, cuando logró más de 9.000.

"Hay prácticas caciquiles que a lo mejor en Galicia le han funcionado, pero que en la política nacional no. A los hechos me remito: Cataluña es uno de los lugares donde hemos sufrido una de las opas más agresivas y los resultados han sido los que han sido, no han significado un crecimiento superlativo de la marca PP en Cataluña", ha señalado Grau.

La pérdida de concejales, sumada a la caída en el número de diputados en el Parlament, ha dejado a Ciudadanos en una delicada situación económica, aunque, para Grau, el partido tiene "una mala salud de hierro".

Y ha acusado a "mucha gente" de intentar "matar" a Cs, entre los que ha mencionado al mismo Feijóo: "Aquí estamos, nos decían que estábamos muertos, que habíamos desaparecido, pero lo que veo es que están desapareciendo otros".

Además, la dirigente naranja ha criticado que el líder del PP creyese que podría llegar a la Moncloa "hiciera lo que hiciera" envolviéndose en la "capa roja" del "antisanchismo".

"Si alguien cree que por ser antisanchista ya lo tiene todo hecho, y da igual que tenga una mentalidad caciquil, practique el transfuguismo, la corrupción, sea incapaz de dialogar con nadie y no pueda tejer acuerdos con otras fuerzas políticas, ya se ve lo que pasa", ha desarrollado.

CIUDADANOS, "SANEADO" DE "CABALLOS DE TROYA"

Según Grau, en las pasadas elecciones municipales, Cs "sufrió mucho por culpa de los caballos de Troya" que había en el interior del partido y que no fueron capaces de "limpiar", en alusión a militantes y cargos que acabaron pasándose a otras formaciones.

"Dentro de Cs había gente que se moría por irse a otro partido y que pusieron todo de su parte para que el partido no hiciera lo que tenía que hacer. No puedes ir a las elecciones con gente en tus filas que quiere que pierdas, con gente que a mitad de campaña va a pedir el voto para otro partido, gente que está esperando un mal resultado para justificar su propio salto a otras siglas", ha indicado Grau, que fue la candidata de Cs a la alcaldía de Barcelona.

El grupo de Cs en el Ayuntamiento de Barcelona sufrió la pasada legislatura un goteo constante de bajas, entre ellas las del líder en el consistorio, Paco Sierra, que se afilió al PP en plena campaña de las municipales.

Por ello, Grau considera que tras el 28M, el partido ya "está saneado" y se ha "quitado" de encima a estas personas: "Quien está ahora en Cs está por la labor". EFE

