García Romo: "En la final voy a luchar por las medallas y por la victoria"

Budapest, 20 ago (EFE).- El salmantino Mario García Romo, único español que disputará la final de 1.500 metros de los Mundiales de Budapest, declaró que intentará "luchar por las medallas y por la victoria" con el gran favorito al oro, el noruego Jakob Ingebrigtsen, que aspira en la ciudad húngara a realizar el doblete en 1.500 y 5.000.

Mario García Romo, medallista de bronce en el Europeo de Múnich 2022, realizó una carrera muy táctica en las semifinales en las que al paso de la última vuelta llegó a ir segundo bien secundado por Jakob Ingebrigtsen, que se permitió el lujo, en la última recta, de levantar las manos para pedir al público que animase.

Ingebrigtsen paró el crono en la meta en 3:34.98 y Mario García Romo, cuarto, en 3:35.26.

"Ahora en la final voy a intentar luchar por las medallas y por la victoria. Es el objetivo. Ahora me toca dejar a mi país lo más alto posible", dijo García Romo, que lamentó que sus compatriotas Mohamed Katir y Adel Mechaal no se clasificasen para la final.

"Los dos me parecen atletas impresionantes, no tengo envidia de ninguno de ellos y les intentaré representar a ellos dos pero también a todos los que están en casa. En esta ocasión también me acuerdo de Ángel y Carlos Basas y quería dedicarles la final", declaró el salmantino, en alusión al fisioterapeuta de la selección española y su hijo, que fallecieron en febrero en un accidente de tráfico en Australia.

Sobre la final, García Romo cree que será "como la semifinal o un poco más rápida".

"Llego en el mejor momento de la temporada. Por eso no me noté tan bien en el Campeonato de España (28-30 julio) porque trabajaba pensando en esto", confesó.

En la final se encontrará con el estadounidense Yared Nuguse, con el que comparte entrenamientos en Boulder (Colorado).

"Vivo con él y siempre que competimos estamos en la misma habitación. Aquí estamos en Budapest en hoteles distintos pero mañana iremos a la piscina juntos. Nunca hablamos de carreras. Hablamos de cosas normales, el atletismo es nuestro trabajo", concluyó. EFE

