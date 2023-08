Esparza (UPN) anuncia que no volverá a ser candidato a la Presidencia del Gobierno de Navarra

El presidente de UPN, Javier Esparza, no repetirá como candidato a la Presidencia del Gobierno de Navarra en las próximas elecciones forales. Así lo ha anunciado en una entrevista concedida al Diario de Navarra, recogida por Europa Press, después de que, a pesar de ser el candidato más votado en los comicios de 2015, 2019 y 2023, no haya logrado liderar el Gobierno de Navarra. "La vida son ciclos y yo he tenido el mío. No voy a ser ya candidato al Gobierno de Navarra", señala Esparza en esta entrevista, en la que añade que "me voy a dejar el alma para que quien sea el candidato o candidata de UPN al Gobierno, presida Navarra dentro de cuatro años". El líder regionalista se muestra "muy orgulloso del resultado y del apoyo que hemos tenido cada vez que nos hemos presentado a las elecciones" y opina que en la política navarra y española se ha dado "un antes y un después" desde que el PSOE toma la decisión de que "se puede pactar con EH Bildu". "Ni Miguel Sanz, ni Yolanda Barcina, hubieran sido presidentes con este Partido Socialista", subraya. En este sentido, destaca que en Navarra "se pudieron conformar en su día gobiernos estables, bien presididos por el PSN con apoyo de UPN, bien presididos por UPN con apoyo del PSN". Afirma que en 2019, tras el "paréntesis de 2015" -cuando gobernó Geroa Bai con el apoyo de EH Bildu, Podemos e Izquierda-Ezkerra-, había la posibilidad de "tener un Gobierno estable y racional" pero los socialistas "han cambiado".