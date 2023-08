El Huesca quiere hacerse fuerte en el Alcoraz

Huesca/Santa Cruz de Tenerife, 20 ago (EFE).- (EFE).- La SD Huesca quiere hacerse fuerte en el Alcoraz, como ha ocurrido en temporadas anteriores, y para ello deberá ganar en casa este lunes ante un rival que no será fácil como el Tenerife, que quiere estar en la parte alta de la clasificación.

El empate cosechado en la primera jornada de la temporada en el campo del Burgos ha dado moral a los oscenses ya que sumar un punto fuera de casa con las limitaciones que tiene ahora el equipo se considera un buen resultado en el inicio de una campaña que se prevé complicada por las limitaciones económicas que tiene el club.

Como no ha habido incorporaciones esta semana que pudieran afectar al juego de los azulgranas no parece que vaya a haber cambios en la alineación que pueda poner en el once inicial el entrenador José Angel “Cuco” Ziganda ante el equipo tinerfeño.

Todo hace indicar que, a pesar de jugar en casa, la defensa con cinco jugadores será el sistema que seguirá utilizando el entrenador del Huesca, que quiere sumar puntos sea como sea aunque para ello haya que sacrificar el fútbol ofensivo, sobre todo, en casa que es donde la afición pide un juego más alegre y ofensivo.

En el centro del campo, la línea donde más necesita fichar jugadores y donde quiere reforzarse el entrenador hasta la llegada del japonés Kento Hashimoto, es posible que repitan los mismos futbolistas de la primera jornada.

Delante no parece que haya muchas dudas, ya que son fijos Gerard Valentín y como hombre más en punta Samuel Obeng, en quien todos confían para anotar los goles y por el que entrenador de los azulgranas siempre ha apostado, teniendo opciones también los extremos Joaquín Muñoz, y Enzo Lombardo.

El CD Tenerife afronta la primera visita de la temporada 2023-2024 en LaLiga Hypermotion tras ganar en la jornada inaugural al Real Oviedo (1-0), con el objetivo de dedicar la segunda victoria del curso a los damnificados por el incendio que está devastando la isla desde el pasado martes.

La plantilla que dirige Asier Garitano no ha podido abstraerse del desastre ecológico que está causando el fuego en la corona forestal de Tenerife, y en El Alcoraz lucirá en sus camisetas el lema "Fuerza Tenerife" como muestra de apoyo en estos momentos tan complicados, mensaje que también hará visible en el siguiente encuentro, ante el Real Zaragoza, el próximo sábado en el estadio Heliodoro Rodríguez López.

"A veces le damos demasiada importancia al fútbol. Ojalá les podamos dar una alegría con una victoria", declaró el entrenador guipuzcoano en la previa a este choque, en recuerdo a todos los damnificados por el incendio.

En el aspecto deportivo, Garitano afrontará el primer partido sin el capitán Aitor Sanz, lesionado en el choque ante el Oviedo, al que probablemente sustituirá Sergio González, como ya hizo al comienzo de la segunda parte el pasado lunes cuando el madrileño tuvo que abandonar el campo.

Garitano se ha llevado a tierras aragonesas a 23 jugadores, entre ellos a los tres porteros de la plantilla, Juan Soriano, Tomeu Nadal y Moha Ramos, prescindiendo del extremo Alassan Manjam, sustituido en la lista por el también canterano Pablo Hernández, a quien el club ha hecho ficha profesional debido a las bajas que se acumulan en el centro del campo.

Alineaciones probables:

Huesca: Álvaro Fernández; Nieto, Rubén Pulido, Blasco, Jorge Pulido, Martos; Vilarrasa, Kortajerena, Sielva; Gerard Valentín, y Obeng.

Tenerife: Juan Soriano; Mellot, Amo, León, Nacho; Corredera, Sergio González; Luismi Cruz, Roberto López, Waldo; y Enric Gallego.

Arbitro. López Toca (Cantabria)

Estadio: El Alcoraz

Hora: 21.30. EFE

