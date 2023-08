Croacia intenta reducir tensión con Grecia tras los incidentes de hinchas, según la prensa

Belgrado, 20 ago (EFE).- El primer ministro croata, Andrej Plenkovic, viaja este lunes a Atenas en un intento de rebajar las tensiones desatadas a raíz de la detención en Grecia de 102 hinchas de fútbol croatas, acusados de implicación en unos violentos enfrentamientos que causaron la muerte de un aficionado heleno.

Así lo informa este domingo el portal croata Danas, según el cual el conservador Plenkovic tiene previsto abordar la situación en una reunión con su homólogo griego, Kyriakos Mitsotakis, también conservador, además de participar en un encuentro informal de líderes de los países del Sureste Europeo.

Las tensiones entre Atenas y Zagreb subieron de tono la semana pasada, después de que el presidente croata, Zoran Milanovic, arremetiera contra las autoridades griegas, acusándolas de tratar como "mala hierba" a los aficionados croatas detenidos en diversas cárceles de instrucción.

"Eso no es democracia, eso no es un Estado de derecho", los detenidos son tratados "como prisioneros de guerra. Si yo fuera primer ministro, pensaría qué hacer, No es sencillo", dijo el jefe del Estado.

"Obviamente, esto ya no es sólo un asunto futbolístico sino diplomático y entre los Estados", comenta Danas.

El portal, que no revela sus fuentes de información, asegura que el Gobierno croata intentará conseguir que los hinchas del equipo Dinamo Zagreb arrestados puedan ser juzgados en libertad.

Para ello, Croacia garantizaría su comparecencia ante los tribunales griegos cada vez que sea necesario.

Plenkovic viajará a Atenas acompañado de los ministros croatas de Exteriores, Gordan Grlic Radman, y de Justicia, Ivan Maslenica, que también intentarán aliviar las tensiones en sendas reuniones con sus homólogos griegos.

Radman admitió que hay preocupación por "la seguridad" de los detenidos, razón por la que las autoridades croatas están en contacto con sus homólogas helenas.

"Tenemos muy buena cooperación y por supuesto la promesa de las autoridades griegas de que se garantiza la seguridad de los ciudadanos croatas", dijo el jefe de la diplomacia croata, citada por Danas.

Por su parte, el portal croata Novi list recuerda que Plenkovic y Mitsotakis mantienen buenas relaciones personales y que sus respectivos partidos son miembros de la Partido Popular Europeo.

"En ello hay que encontrar motivos de optimismo de que las relaciones de los dos países permanecerá tan buenas como han sido antes de los desórdenes de hace unos diez días".

Si Plenkovic logra reducir las tensiones, según Novi list, también se reducirían las presiones de la opinión pública griega para que los hinchas croatas sean condenados.

La prensa croata escribió en los días pasados que los padres de las hinchas detenidos en Grecia piden a las autoridades hacer todo lo posible para que sean puestos en libertad y repatriados a Croacia.

En los violentos enfrentamientos sucedidos en Atenas en la noche del 7 al 8 de agosto -en vísperas de un partido de la Liga de Campeones (que debido a los desórdenes fue luego aplazado)- entre hinchas del campeón croata Dinamo y del griego AEK, un aficionado de este último equipo, de 29 años, murió tras sufrir varias puñaladas. Otras ocho personas resultaron heridas.

La UEFA decidió este sábado que los aficionados del Dinamo Zagreb no podrán asistir a ningún partido fuera de casa durante toda la temporada 2023/24.

"Además, se solicita al Dinamo, junto con las autoridades políticas, de seguridad pública y de fútbol relevantes en Croacia, que diseñen e implementen una estrategia para erradicar la violencia relacionada con el fútbol asociada con su club", reza el comunicado de la UEFA. EFE

